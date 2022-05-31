В Рудном утонула 15-летняя девочка

РУДНЫЙ. 30 МАЯ - В Рудном в запрещенном для купания месте на реке Тобол утонула девочка 2007 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

29 мая в 19.15 на улице Парковой из реки Тобол извлекли тело подростка 2007 года рождения.

По данным ДЧС Костанайской области, 15-летняя девочка утонула примерно в 17.15.

В ведомстве отметили, что, находясь в компании друзей, подросток купался в запрещенном месте.

С целью недопущения происшествий на воде ДЧС Костанайской области рекомендует соблюдать следующие правила безопасности:

- не заплывайте за знаки ограждения (буйки), не купайтесь сразу после приема пищи и в состоянии алкогольного опьянения;

- не ныряйте в незнакомых местах, не прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров;

- купайтесь только в разрешенных местах;

- не пользуйтесь при купании камерами, мячами, досками;

- не оставляйте детей без присмотра взрослых.



