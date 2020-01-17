В Рудном в результате пожара в колодце теплотрассы погиб мужчина

Костанай. 16 января. Kazakhstan Today - В Рудном на месте пожара в колодце теплового узла теплотрассы найдено тело мужчины, передает Kazakhstan Today.

"15 января, в 20.48, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в колодце теплового узла теплотрассы по улице Строительная в Рудном. По прибытии пожарных подразделений наблюдался выход сильного задымления из колодца. Пожарным удалось ликвидировать возгорание в 21.15", - сообщили в Комитете ЧС МВД РК.

Как рассказали в ведомстве, на месте пожара обнаружено частично обгоревшее тело мужчины 1978 года рождения. Установлено, что мужчина был без определенного места жительства.

К тушению возгорания были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы техники департамента ЧС Костанайской области.

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