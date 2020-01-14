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В Темиртау при пожаре погибли два человека

13.01.2020, 10:04 6454
Караганда. 13 января. Kazakhstan Today - В Темиртау при пожаре в квартире погибли два человека, передает Kazakhstan Today.
 
В городе Темиртау при пожаре в квартире погибли пожилая женщина и 38-летний мужчина. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров, горели мебель и домашние вещи, сообщает "Хабар 24".
 
Спасатели эвакуировали из подъезда дома 10 человек, среди них одного ребенка. До прибытия пожарных солдаты Национальной гвардии спасли из горящей квартиры дочь погибшей и вынесли газовый баллон.

 

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