В Темиртау при пожаре погибли два человека

Караганда. 13 января. Kazakhstan Today - В Темиртау при пожаре в квартире погибли два человека, передает Kazakhstan Today.

В городе Темиртау при пожаре в квартире погибли пожилая женщина и 38-летний мужчина. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров, горели мебель и домашние вещи, сообщает "Хабар 24" .

Спасатели эвакуировали из подъезда дома 10 человек, среди них одного ребенка. До прибытия пожарных солдаты Национальной гвардии спасли из горящей квартиры дочь погибшей и вынесли газовый баллон.





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