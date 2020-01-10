Алматы. 9 января. Kazakhstan Today - 13-летнюю девочку вызволили из горящей квартиры бойцы СОБР в Алматы, передает Kazakhstan Today.

9 декабря 2019 года, осуществляя пеший патруль заданного маршрута, бойцы СОБР департамента полиции Алматы - старший инспектор, майор полиции Бауржан Аязбаев и инспектор, капитан полиции Серикжан Едренов - приняли тревожный сигнал по рации. Рядом с их маршрутом в одном из многоэтажных домов горела жилая квартира, внутри которой находился человек, сообщили в пресс-службе ДП.

Оперативно прибыв на место, полицейские заметили клубы дыма, валившие из окон третьего этажа. Уже на площадке этажа полицейские застали мужчину и женщину, в растерянности бивших по двери. Из квартиры доносился запах гари, и с той стороны никто не отвечал. Родители сообщили, что в квартире находится из 13-летняя дочь.

На месте также присутствовал сосед по площадке, который содействовал в помощи. Именно он обзвонил все специальные службы города. Но время шло, надо было предпринимать действия. Бойцы мгновенно оценили ситуацию и приняли решение взламывать дверь и спасать девочку. Сосед Болатжан принес топор, которым наши ребята в считанные секунды взломали дверь и вытащили ребенка наружу, передав его подоспевшим медицинским работникам", - рассказал командир Специального отряда быстрого реагирования ДП Алматы подполковник полиции Сергей Афанасенко.

Как выяснилось, девочка пришла домой после учебы и поставил греться еду на газовую плиту. В ожидании разогрева еды подросток пошла в свою комнату, прилегла на кровать и уснула в наушниках. На момент возникновения пожара в квартире девочка пребывала во сне и, надышавшись дымом, не могла встать самостоятельно.

Только слаженные и оперативные действия сотрудников СОБР предотвратили худшие последствия", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, утром 4 января в Атырау произошел пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Датова . Из здания эвакуировали 35 человек, в том числе 8 детей. Из квартиры пятого этажа с помощью автолестницы был спасен мужчина.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства