В Атырау произошел пожар в пятиэтажке, эвакуировано 35 жильцов

Нур-Султан. 4 января. Kazakhstan Today - Сегодня утром в Атырау произошел пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Датова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД РК, пожар возник в квартире на пятом этаже в 10.43.

Первоначальными действиями пожарных обеспечена эвакуация жильцов в количестве 35 человек, в том числе 8 детей. Из квартиры пятого этажа с помощью автолестницы спасен мужчина. Пожар ликвидирован в 11.03. его площадь составила 5 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается", - прокомментировали в ведомстве.

В тушении огня были задействованы 10 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники ДЧС Атырауской области.

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