27.03.2024, 08:35 31086
В селе Коянды ведутся усиленные противопаводковые мероприятия
Фото: telegram/qr_tjm
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области, находящемся недалеко от Астаны, ведутся усиленные противопаводковые мероприятия. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
По информации МЧС, в селе Коянды произошло подтопление трех частных домов и двух временных жилых сооружений.
По состоянию на 06.00 откачано 80 тысяч кубометров талых вод. Всего задействовано 76 человек, 17 единиц техники и 18 мотопомп ДЧС Акмолинской области и города Астаны, а также МИО. Ситуация стабильная", - сказал временно исполняющий обязанности начальника ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев.
Как сообщили в пресс-службе акима района, вчера вечером местные жители собрались возле сельского акимата с целью привлечь внимание к вопросам противопаводковых мероприятий.
26 марта в 20.40 порядка 50 жителей села Коянды перекрыли дорогу возле сельского акимата. Для разъяснения на месте с собравшимися встретились аким района Бахидбек Оспанбеков и начальник ДЧС области Канат Доспаев. На 22.00 все дороги открыты", - отметили в акимате.
По данным ведомства, в селе проводятся усиленные противопаводковые мероприятия. Вывезено порядка 150 тысяч кубометров снега, очищено 9,5 тысячи метров арыков и каналов, а также 46 водопропускных труб.
Противоправные действия, как перекрытие автомобильных дорог, недопустимы. Обращаем внимание, что за нарушение законодательства предусмотрена ответственность", - отметили в акимате.
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28.03.2024, 08:32 661
С помощью вертолетов эвакуировали более 150 жителей Костанайской области
Фото: скриншот с видео МЧС
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Костанай. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С помощью вертолетов эвакуировали более 150 жителей Костанайской области из затопленных населенных пунктов. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Этой ночью под координацией республиканского оперативного штаба МЧС РК была проведена спасательная операция по эвакуации жителей села Екидын, Аккысы, Кызылжулдыз, Жанакала и девяти зимовок Костанайской области. Мероприятие прошло с привлечением воздушных судов Министерства обороны. Спасено более 150 местных граждан, и них 63 несовершеннолетних. Люди на вертолетах были доставлены в эвакуационные пункты города Аркалыка", - проинформировали в МЧС.
27.03.2024, 20:36 13536
Паводки в Казахстане: в каких областях наиболее сложная ситуация
Эвакуировано 94 человека
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялось межведомственное оперативное совещание по ситуациям с паводками с привлечением всех задействованных служб, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РК.
Наиболее сложная ситуация наблюдается в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Абайской и Улытауской областях.
Развернуты республиканский и 12 региональных штабов. Работает горячая линия и организованно круглосуточное дежурство.
Эвакуировано 94 человека. Всего задействовано 2,5 тысячи сотрудников, 693 единицы техники, 288 водооткачивающих средств.
Несмотря на принятые меры, в ряде регионов остаются подтопленными жилые дома, дворовые территории и подвальные помещения. Зафиксировано 7 размывов автодорог.
Ранее в соответствии с решением акима Уральска Миржана Сатканова на территории города объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.
27.03.2024, 20:28 14151
В Уральске объявили режим ЧС
Фото: QazAvtoJol
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Уральск. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с решением акима Уральска Миржана Сатканова от 26 марта на территории города объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба, сообщает портал "Мой город".
В городе и районах талыми и дождевыми водами затоплены десятки домов и соцобъекты. Зафиксировано 26 переливов через автодороги.
26 марта талыми водами затопило акимат Уральска. Пострадал отдел земельных отношений. После этого аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев в ходе заседания областного оперштаба объявил строгий выговор акиму Уральска Миржану Сатканову.
27 жителей села Анката Западно-Казахстанской области эвакуировали из-за паводков.
27.03.2024, 16:50 18251
Мы рискуем жизнью полумиллиона человек: депутат раскритиковал подготовку к паводкам в Казахстане
Фото: QazAvtoJol
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмен Сергей Пономарев в депзапросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра раскритиковал подготовку к паводкам в Казахстане.
Сегодня Казахстан уже подвергся паводкам, страдают жители Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областей. Близ Астаны в селе Коянды подтоплены дома. В Костанайской области несколько деревень затапливаются ежегодно. Кое-где подтоплены школы. В Маркакольском, Катон-Карагайском и Алтайском районах Восточно-Казахстанской области высота снега достигает двух метров. Речки не вмещают объема прибывающей воды", - заявил Пономарев.
Мажилисмен напомнил, что ранее депутаты уже предупреждали об опасности паводков, однако ни правительство, ни акиматы не готовы предупредить беду. Он также привел в пример положительный опыт, когда из года в год затапливаемые поселки местные власти обносили дамбой, не давая воде хлынуть внутрь.
На этот час сложилась ситуация, когда в зоне риска подтопления 217 населенных пунктов, а это более 86 тысяч домов. Один затопленный дом - это уже беда, а мы сегодня рискуем жизнью без малого полумиллиона человек", - подчеркнул депутат.
Мажилисмен считает, что ежегодные проблемы с паводками связаны с недостатком системной подготовительной работы, прежде всего по созданию и поддержанию системы гидротехнических сооружений, которые должны быть в исправном состоянии. А это требует постоянного наблюдения, ухода, ремонта и, самое главное, обновления. Сейчас же, по словам Пономарева, 537 гидротехнических сооружений в стране требуют ремонта, при этом 8 из них - бесхозные.
Более 200 плотин не имеют паспортов, и уровень их технической безопасности не определен. Остается проблема незаконной застройки в водоохранной полосе", - отметил депутат.
Он заявил, что Министерству водных ресурсов и ирригации необходимо:
- разработать план модернизации и ремонта гидротехнических сооружений, чтобы количество аварийных объектов из года в год не росло, а уменьшалось;
- запустить механизм, ускоряющий разработку ПСД по возведению и ремонту гидротехнических сооружений;
- обеспечить водохранилища, имеющиеся плотины техническими паспортами.
Предложения по финансированию перечисленных выше проектов с приоритетом выделения средств аварийным объектам, по мнению депутата, должен разработать Минфин вместе с местными исполнительными органами. А Министерству по чрезвычайным ситуациям следует обеспечить эффективное взаимодействие всех государственных и общественных структур для спасения и оказания помощи попавшим в беду людям.
Паводки в очередной раз стали серьезной проблемой в разных регионах Казахстана. В ЗКО 27 человек были эвакуированы из-за затопления талыми водами 16 домов в поселке Анката. Также в регионе затопило трассу республиканского значения.
В Актюбинской области из-за угрозы паводка эвакуировали более 70 человек. В Уральске талыми водами затопило цокольный этаж городского акимата. Главе города объявили строгий выговор. В Абайской области река разрушила мост, а в Костанайской области паводки затопили 9 двухквартирных и 3 одноквартирных дома. От эвакуации их жители отказались. Ранее талые воды затопили школу в Кокшетау.
27.03.2024, 15:41 20556
Жилые дома в поселке Анката затопило талыми водами в ЗКО
Фото: QazAvtoJol
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Уральск. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 27 жителей села Анката Западно-Казахстанской области эвакуировали из-за паводков.
Из-за обильного выпадения осадков и таяния снега талыми водами со степной зоны подтопило 16 жилых домов, также имеется затопление восьми придворовых территорий", - сообщает МЧС РК.
27 жителей эвакуировали в школу-интернат.
Домашние животные и птица вывезены в безопасные места. Проведено вскрытие валового перекрытия для спуска уровня воды и обеспечения безопасности", - рассказали в ведомстве.
Из-за интенсивного снеготаяния в ЗКО вчера вечером также затопило пятидесятиметровый участок трассы Самара - Шымкент в поселке Косколь.
На данном участке дороги обнаружено понижение уровня дорожного покрытия, установлена тюбинговая труба (диаметр - 4 на 2,5 метра), работающая на максимальной мощности. На данный момент выполняются работы по укреплению земляной насыпи с использованием мешков, заполненных инертными материалами, для предотвращения разлива талой воды, а также установка сигнальных столбов. Движение транспорта не прекращено", - сообщает "КазАвтоЖол".
На месте работают 15 человек и 4 единицы техники. Проводится укрепление берегов с использованием мешков с песком. Дежурная служба организована круглосуточно.
Напомним, в Актюбинской области из-за угрозы паводка эвакуировали более 70 человек.
В Уральске талыми водами затопило цокольный этаж городского акимата. Главе города объявили строгий выговор. В Абайской области река разрушила мост, а в Костанайской области паводки затопили 9 двухквартирных и 3 одноквартирных дома. От эвакуации их жители отказались. Ранее талые воды затопили школу в Кокшетау.
27.03.2024, 15:28 21166
Талые воды заблокировали работу аэропорта в Актобе
Бектенов поручил ежедневно отчитываться о паводковой обстановке в стране
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Актобе. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Талые воды затопили взлетно-посадочную полосу в аэропорту Актобе, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Очистку взлетно-посадочной полосы от талых вод проводят в аэропорту имени Алии Молдагуловой в Актобе. В связи с этим воздушная гавань закрыта на прием и выпуск авиарейсов с 6.30 до 17.00 27 марта, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Между тем премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рабочем порядке заслушал доклады о ситуации в регионах на фоне интенсивного таяния снега, ледяных масс и проводимой противопаводковой работе, сообщили в пресс-службе правительства. Он поручил МЧС совместно с акиматами регионов продолжать противопаводковые работы и ежесуточно докладывать о ситуации в стране.
По данным МЧС, всего в противопаводковых мероприятиях задействовано 2500 человек личного состава, около 700 единиц техники, более 290 единиц водооткачивающих и плавательных средств. Работы ведутся согласно алгоритму действий. Продолжают действовать телефоны горячей линии МЧС 8 717 2 70 41 14, а также территориальных подразделений.
Функционируют республиканский и региональные оперативные штабы в Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской областях, а также в областях Абай, Ұлытау и Астане.
На протяжении нескольких дней сообщения о подтоплениях и разрушениях талыми водами поступают из разных регионов страны.
В Абайской области река разрушила мост. В Костанайской области затопило поселок. В ЗКО из подтопленных сельских домов эвакуируют жителей. В Уральске талыми водами затопило акимат. Из-за угрозы паводка в Актюбинской области эвакуировали более 70 человек.
27.03.2024, 11:55 24931
В Абайской области река разрушила мост Дополнено
Фото: кадр из видео
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Семей. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Аягозском районе Абайской области река разрушила мост, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
На 20-м километре автодороги местного значения Аягоз - Бозай из-за повышения уровня воды на реке Аягоз смыто дорожное полотно моста. В настоящее время нет транспортного сообщения через мост", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что сотрудники полиции установили ограничительные знаки и организовали дежурство.
Для осуществления переправы населения через реку Аягоз направлены сотрудники ДЧС, которые при необходимости будут осуществлять переправочные работы с помощью плавсредств", - добавили в ДЧС.
Дополнено 27.03.2024, 14.11
Еще один мост обрушился в городе Жем Актюбинской области. По информации, опубликованной в соцсетях, этот мост ведет на бывший аэродром и по нему проезжали владельцы крестьянских хозяйств. Отмечается, что это единственная дорога, ведущая к хозяйствам.
Напомним, противопаводковые работы продолжаются по всему Казахстану
27.03.2024, 11:38 26041
В Костанайской области поселок затопило талыми водами
Фото: МЧС РК
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Костанай. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области поселок Амангельды затопило талыми водами.
Как сообщает телеканал "Хабар 24", были подтоплены девять двухквартирных и три одноквартирных дома. От эвакуации их жители отказались.
Ведутся аварийно-спасательные работы: делают обводные каналы, укладывают мешки с песком, дворы засыпают шлаком и грунтом. Также продолжается откачка воды силами ДЧС и районного акимата. Эти работы вели всю ночь. Задействованы более 50 человек, 10 единиц техники и мотопомп.
Между тем противопаводковые работы продолжаются по всему Казахстану, заверили в МЧС страны.
Силы и средства ДЧС Астаны, Мангистауской, Кызылординской областей и воинские части 52859, 20892 приступили к противопаводковым работам в Актюбинской, Костанайской и Акмолинской областях. Из подтопленных жилых домов заблаговременно эвакуированы 94 человека, в том числе 83 человека в Актюбинской области и 11 человек в Костанайской области, которые размещены у родственников и в близлежащих безопасных населенных пунктах", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в настоящее время проводится эвакуация жителей в селах Екидин, Кызыл Жулдыз Костанайской области.
Задействованные силы и средства проводят откачку талой воды из подтопленных 24 частных жилых домов в Актюбинской, Акмолинской, Костанайской областях, также 38 дворовых территорий, 10 подвальных помещений и строений для временного проживания, одного дачного дома в Актюбинской, Абай, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях", - добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что талыми водами затопило школу в Кокшетау.
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