В Семее бродяжничал 3-летний ребенок

СЕМЕЙ. 17 СЕНТЯБРЯ - На территории ВКО с 13 по 19 сентября проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Подросток", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе ОПМ участковыми инспекторами по делам несовершеннолетних управления полиции Семея был выявлен факт бродяжничества малолетнего ребенка, сообщает Semeynews.kz.

13 сентября, около 15.00, в полицию поступи сигнал, что по улице без присмотра гулял 3-летний ребенок. Прибывшие полицейские застали дома пьяную мать ребенка и ее сожителя.

33-летняя женщина была доставлена на освидетельствование в медвытрезвитель, а ребенок был помещен в Дом ребёнка. Женщину поставили на профилактический учет, а также в отношении матери собран материал на комиссию по делам несовершеннолетних.

В Нур-Султане двое малолетних детей гуляли ночью на проезжей части дороги. Двух мальчишек в возрасте 5 и 3 лет поместили в Центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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