В Семее женщина-полицейский спасла из пожара четырех малышей

Фото: polisia.kz
СЕМЕЙ. 30 ОКТЯБРЯ - В Семее женщина-полицейский предотвратила пожар и спасла четырех детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инцидент случился 28 октября в одной из квартир жилого района "Карагайлы". Произошло короткое замыкание розетки, жилое помещение было охвачено дымом. Во время пожара рядом с малолетними детьми взрослых не оказалось. Около 16.30, находясь по служебной необходимости в подъезде дома, старший участковый инспектор по делам несовершеннолетних Ауэзовского ОП УП города Семей Динара Кабышева, почувствовав запах гари и, поднявшись на третий этаж, услышала детский плач и просьбу о помощи. Поняв, что в квартире дети, которые находятся в опасности, она незамедлительно обратилась в противопожарную службу, а также вызвала бригаду скорой помощи. Пожарные взломали дверь. В квартире находились малолетние дети в возрасте 2, 4, 6 лет и 5 месяцев. Малыши не пострадали", - сообщает Polisia.kz.
Родители и родные детей поблагодарили сотрудницу полиции.
Ранее сообщалось, что в Караганде полицейские спасли из пожара семь человек.