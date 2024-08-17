В "Семей орманы" тушат десять лесных пожаров

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Караганда. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 29 отдыхающих одной из зон отдыха на Балхаше обратились за медицинской помощью с подозрением на острую кишечную инфекцию.





Санэпидемиологи Балхаша и Караганды начали расследование обстоятельств массового отравления, которое произошло на одной из дорогостоящих зон отдыха. В данный момент лечение в стационаре получают 18 человек, всего за помощью обратились 29 человек, среди которых есть дети, сообщает издание ekaraganda.kz





Общее состояние детей и взрослых - средней степени тяжести за счет симптомов интоксикации, кишечного синдрома. Пациентам назначено обследование и лечение, помещены в палаты на динамическое наблюдение в связи с отказом от госпитализации", - приводит издание сообщение областного управления здравоохранения.





В социальных сетях отдыхающие рассказали, что сначала им покоя не давал едкий запах канализации, затем отключили воду и люди остались без ужина, а под конец отдыха целыми семьями стали чувствовать недомогание: поднялась высокая температура и началась диарея.





Специалистами Балхашского городского управления санэпидконтроля начаты противоэпидемические мероприятия, организован выход в очаг, проведен опрос заболевших.





Материалы переданы в отдел полиции Балхаша для принятия процессуального решения.



