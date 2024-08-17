16.08.2024, 19:12 18431

В "Семей орманы" тушат десять лесных пожаров

Причиной пожара стала гроза
Семей. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 18.00 15 августа до 13.00 16 августа на территории государственного лесного фонда РГУ "ГЛПР "Семей орманы" было ликвидировано 18 лесных возгораний, сообщает пресс-служба резервата.

Все возгорания ликвидированы в течение часа. Причина - грозовой разряд. В настоящее время производится тушение 10 лесных пожаров.

Ранее в Уланском районе на территории Асу-Булакского лесничества в труднодоступной возвышенной горной местности произошел лесной пожар.

1 августа в Бескарагайском районе на территории Донгулекского лесничества в лесопокрытой зоне произошел пожар.
 
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Теги:ЛесПожартушение

новости по теме

16.08.2024, 18:27 19791

Смерть подростка во время операции в Астане прокомментировали в Минздраве

Проводится служебное расследование
Смерть подростка во время операции в Астане прокомментировали в Минздраве
Фото: Depositphotos
Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Смерть подростка во время операции в Астане прокомментировал в ходе брифинга службы центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Казахстана Ержан Нурлыбаев.

К сожалению, эта ситуация имела место. Пользуясь случаем, я хотел бы принести соболезнования родителям", - сообщил он.


По словам вице-министра, на сегодняшний день проводится служебное расследование, в том числе проводится судебно-медицинская экспертиза.

На основании результатов судебно-медицинской экспертизы уже мы дадим официальное сообщение. Предварительно, это злокачественная гипертермическая реакция, встречается крайне редко. Но, к сожалению, она имела место быть. Дополнительную информацию предоставим после того, как будут результаты судебно-медицинской экспертизы", - добавил Ержан Нурлыбаев.


Он также подчеркнул, что Минздрав держит эту ситуацию на контроле.

Поэтому мы гарантируем, что само расследование пройдет объективно", - заверил вице-министр.


Ранее сообщалось, что в Кокшетау 10-летний мальчик скончался после обрезания.
 
16.08.2024, 14:06 28116

Массовое отравление произошло в одном из популярных пансионатов на Балхаше

Проводится расследование
Караганда. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 29 отдыхающих одной из зон отдыха на Балхаше обратились за медицинской помощью с подозрением на острую кишечную инфекцию.

Санэпидемиологи Балхаша и Караганды начали расследование обстоятельств массового отравления, которое произошло на одной из дорогостоящих зон отдыха. В данный момент лечение в стационаре получают 18 человек, всего за помощью обратились 29 человек, среди которых есть дети, сообщает издание ekaraganda.kz.

Общее состояние детей и взрослых - средней степени тяжести за счет симптомов интоксикации, кишечного синдрома. Пациентам назначено обследование и лечение, помещены в палаты на динамическое наблюдение в связи с отказом от госпитализации", - приводит издание сообщение областного управления здравоохранения.


В социальных сетях отдыхающие рассказали, что сначала им покоя не давал едкий запах канализации, затем отключили воду и люди остались без ужина, а под конец отдыха целыми семьями стали чувствовать недомогание: поднялась высокая температура и началась диарея.

Специалистами Балхашского городского управления санэпидконтроля начаты противоэпидемические мероприятия, организован выход в очаг, проведен опрос заболевших.

Материалы переданы в отдел полиции Балхаша для принятия процессуального решения.

Напомним, детей кормили просроченными продуктами в детсадах Кызылординской области.
 
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Теги:РасследованиеотравлениеБалхаш
15.08.2024, 18:15 59681

В Алматы троллейбус врезался в остановку: пострадал пешеход  

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции
В Алматы троллейбус врезался в остановку: пострадал пешеход
Фото: кадр из видео
Алматы. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алмалинском районе Алматы троллейбус врезался в остановку, в результате чего пострадал пешеход, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.

Водитель троллейбуса, следуя по проспекту Сейфуллина в южном направлении, южнее улицы Макатаева, не справился с рулевым управлением, допустил наезд на остановочный комплекс и пешехода, находившегося на остановке. В результате аварии пешеход получил телесные повреждения", - проинформировали в пресс-службе.



Подчеркивается, что в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники управления полиции Алмалинского района.

Ранее в результате столкновения легковушки с автобусом в Алматы погибли два человека.
 
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Теги:АлматыТроллейбусАвария
15.08.2024, 08:29 78101

70 человек эвакуировали спасатели ночью из многоэтажки в Кокшетау  

Сильное задымление произошло из-за короткого замыкания электропроводки
70 человек эвакуировали спасатели ночью из многоэтажки в Кокшетау
Фото: скриншот из видео
Кокшетау. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Ночью в Кокшетау в подъезде одного из многоквартирных жилых домов на улице Жабаева произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. Из-за сильного задымления огнеборцы эвакуировали 70 человек.

По причине густого едкого дыма, распространившегося на верхние этажи, силами ДЧС по лестничному маршу было эвакуировано 70 человек, из них 16 детей", - проинформировали в пресс-службе МЧС РК.


Сообщается, что после проведения дымоудаления жители вернулись в свои квартиры.

 
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Теги:ДЧСЭвакуацияКокшетау
14.08.2024, 15:00 100416

Air Astana отменила рейс в Пекин из-за очередного повреждения самолета

На этот раз самолет авиакомпании повредили в аэропорту южной столицы
Air Astana отменила рейс в Пекин из-за очередного повреждения самолета
Фото: пресс-служба Air Astana
Алматы. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Air Astana сообщает, что 13 августа при подготовке рейса КС 267 Алматы - Пекин дверь воздушного судна получила повреждение от кейтеринговой машины.

Данный рейс был отменен, а пассажиры приняты на сегодняшний рейс КС 267", - сказано в сообщении авиакомпании.


В Air Astana подчеркнули, что инцидент произошел не по вине авиакомпании.

Air Astana призывает международный аэропорт Алматы не допускать такие инциденты, которые помимо нанесения материального ущерба сбивают расписание полетов", - добавили в пресс-службе.


Напомним, на прошлой неделе сразу четыре самолета Air Astana были повреждены в столичном аэропорту. Это привело к цепной задержке более десяти рейсов в Астане.
 
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Теги:СамолетПовреждениеAir Astana
14.08.2024, 11:23 103121

Двух девушек пытались похитить в Алматы

Студентки отказались от претензий к пытавшимся их украсть знакомым
Алматы. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы прокомментировала произошедшую в Алматы попытку кражи двух молодых девушек.

По данному факту управлением полиции Медеуского района проведена проверка. В ходе разбирательства от участниц инцидента поступило заявление о непринятии мер в отношении своих знакомых и об отсутствии к ним претензий", - сообщили в департаменте полиции Алматы.


Об инциденте написала в Telegram правозащитница Дина Тансари.

5 августа около 13 часов две девушки, студентки АГУ, выходили из общежития. И прямо на улице трое парней насильно посадили их в машину. Они хотели украсть девушек в Сарыагаш. Девушки кричали, просили помощи, в итоге смогли вырваться. Разбили телефон одной девушки. Пострадавшие получили множественные травмы: вывих ноги у одной и повреждены руки у другой девушки. Девочки вызвали полицию, а этих парней задержали", - написала общественница.


По ее словам, задержанных парней почти сразу отпустили. Девушки написали заявление в прокуратуру, однако по сей день ничего не происходит.

Ранее эксперт Петр Кодаш прокомментировал обычай кражи невест в интервью Kazakhstan Today. По словам юриста, за похищение человека в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность.
 
13.08.2024, 13:17 125086

Водитель ГАЗели спровоцировал столкновение с поездом в Акмолинской области

Водитель выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора
Водитель ГАЗели спровоцировал столкновение с поездом в Акмолинской области
Фото: ДП Акмолинской области
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Столкновение ГАЗели с локомотивом произошло на 72-м километре автодороги Жаксы - Есиль - Бузулук в Акмолинской области, сообщили в департаменте полиции региона.

В полиции уточнили, что ДТП произошло по вине водителя ГАЗели, который выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Водитель не пострадал.

Причинен материальный ущерб ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки". В отношении водителя составлены административные протоколы по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения) и по статье 607 КоАП РК (Нарушение правил проезда железнодорожных переездов)", - сообщили в полиции.


Ранее сообщалось, что в Казахстане на железнодорожных переездах зафиксированы десятки вынужденных остановок поезда из-за нарушений ПДД водителями. Железнодорожники отмечают низкий уровень дисциплины водителей автомобилей.
 
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Теги:АварияЖДпереезд
13.08.2024, 08:46 119906

В Алматы на территории "Атакента" произошел крупный пожар в кафе, пожарные предотвратили взрыв  

Пожарные вынесли из огня несколько газовых баллонов
В Алматы на территории "Атакента" произошел крупный пожар в кафе, пожарные предотвратили взрыв
Фото: скриншот из видео
Алматы. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 12 августа силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу вызова в Бостандыкский район по адресу: улица Тимирязева, 42. Открытым пламенем горело кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС.

Сообщается, что до прибытия пожарных персонал и посетители успели покинуть кафе.

За 30 минут пожарные локализовали пожар и вынесли из огня несколько газовых баллонов.


Принятыми оперативными мерами спасли от уничтожения первый этаж кафе, летнюю террасу, четыре дизельных генератора. Вынесен один кислородный и три газовых баллона объемом 50 литров каждый. Пожар в 21.33 ликвидирован на общей площади 250 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в ДЧС.


На месте происшествия работали более 40 сотрудников личного состава ДЧС и 11 единиц техники.
 
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Теги:ПожарДЧСАлматы

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