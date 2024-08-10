В ВКО от удара молнии загорелся лес

Фото: МЧС РК

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Усть-Каменогорск. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Уланском районе на территории Асу-Булакского лесничества в труднодоступной возвышенной горной местности произошел лесной пожар, сообщает пресс-служба МЧС.





Согласно действующему алгоритму для локализации огня задействовали вертолет "Казавиаспаса". Также были привлечены силы "Авиалесоохраны", которые доставили десант для тушения пожара в высокогорную труднодоступную местность.





Огонь ликвидирован на площади 0,1 га. По предварительным данным, причиной пожара стал удар молнии.





Ранее в Абайской области произошел лесной пожар. Удалось локализовать возгорание на минимальной площади в 7 га.



