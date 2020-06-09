В Северном Казахстане мужчина утонул, спасая своих детей

Петропавловск. 8 июня. Kazakhstan Today - В минувшую субботу в Северо-Казахстанской области утонул 37-летний мужчина. Перед смертью он успел спасти своих детей, передает Kazakhstan Today.

ЧП произошло вечером 7 июня.

В 19.30, во время отдыха на несанкционированном для купания месте на реке Есиль, находящемся в полукилометре от села Ефимовка района имени Мусрепова, глава семьи, 1983 года рождения, спас своих тонущих детей - 12-летнюю дочь и 10-летнего сына, но утонул сам. В тот же день силами отдела по ЧС, пожарной части, полиции и местных жителей были организованы поисковые работы. Тело погибшего было найдено в 30 метрах ниже по течению и извлечено из воды силами водолазов оперативно-спасательного отряда ДЧС СКО утром 8 июня", - сообщили в пресс-службе ДЧС СКО.

Отмечается, что семья, в которой случилась трагедия, приехала на отдых из села Новоишимского и расположилась на берегу в 300 метрах от официального пляжа на реке Есиль.

По данным ведомства, на сегодняшний день на территории СКО зарегистрировано 3 происшествия на воде со смертельным исходом - 1 человек погиб при рыбной ловле, 1 - при купании и 1 - при спасении.

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