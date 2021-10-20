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В Северном Казахстане неизвестная болезнь губит скот

19.10.2021, 09:40 46225
ПЕТРОПАВЛОВСК. 19 ОКТЯБРЯ - Неизвестная болезнь губит скот в Петропавловске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На севере страны массово гибнет крупно-рогатый скот. Очаг зафиксирован в селе Мортук Уалихановского района. У животных распухают конечности и лопается кожа, сообщает "Хабар 24". 
 
Ветеринары пока не могут сказать, что это за болезнь. Говорят, признаки схожи с несколькими заболеваниями. Результаты анализов животных будут известны в ближайшие дни. По словам местных жителей, за три месяца в подворьях погибло около 20 голов скота. Сельчане несут большие убытки и пока не знают, получат ли компенсацию за падеж поголовья. 
 

Мы ветврачам сообщили сразу, но они вовремя не приехали. Только через десять дней пришли. Все это время телята лежали, пошло распространение. По признакам, которые проявляются у животных, это эмкар, и ветеринары тоже так думают. Именно из-за этой болезни я уже терял свой скот. Я считаю, что такая ситуация, потому что не ставили вакцину. Помощь в утилизации трупов животных нам тоже не оказали, мы сами их сожгли", - рассказал житель села Мортук Абдикерим Буйдахман.


 

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В Нур-Султане молодые люди залезли на арку моста ради селфи

20.10.2021, 14:32 5347
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - В Нур-Султане трое молодых людей залезли на арку моста ради эффектного фото, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В полицию сообщили очевидцы, что трое неизвестных залезли на арку моста, расположенного по проспекту Кабанбай батыра.
 
Ими оказались молодые люди в возрасте 18-ти и 19-ти лет. На такой поступок, как объясняют сами нарушители, они пошли ради эффектного фото с панорамой столицы.
 

В отношении нарушителей составлен административный протокол. Кроме того, с молодыми людьми проведена профилактическая беседа по соблюдению общественного порядка и недопущению правонарушений впредь. Благодаря бдительности горожан, поступок молодых людей, к счастью, не закончился трагедией",- отметили в пресс-службе Департамента полиции Нур-Султана.

 

На границе Казахстана и Кыргызстана произошло землетрясение

20.10.2021, 09:07 35560
На границе Казахстана и Кыргызстана произошло землетрясение
АЛМАТЫ. 20 ОКТЯБРЯ - На границе Казахстана и Кыргызстана произошло землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 20 октября 2021 года в 07.04 (20 октября 2021 года в 01.04 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 58 километрах на юг от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана.
 
Энергетический класс землетрясения 9,3. Магнитуда MPV 4,0. Глубина пять километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
 

В Караганде годовалый ребенок погиб в ДТП с участием полицейского

20.10.2021, 08:55 37639
В Караганде годовалый ребенок погиб в ДТП с участием полицейского
КАРАГАНДА. 20 ОКТЯБРЯ - В Караганде полицейский подозревается в смертельном ДТП, в результате которого погиб годовалый ребенок, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, 19 октября в 21.45 в Караганде 37-летний сотрудник полиции на автомашине "Мерседес" возвращался домой после смены. 
 

Двигаясь по проспекту Республики, на перекрестке Республики - Дюсембекова, по предварительным данным проехав на желтый сигнал светофора, допустил столкновение с автомашиной "ВАЗ-2114" под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП от полученных травм скончался годовалый пассажир автомашины "ВАЗ-2114". Водитель автомашины и 27-летний пассажир с различными травмами доставлены в медучреждение", - проинформировали в полиции.

 
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 345, часть 3 УК РК. 
 
37-летний водитель автомашины "Мерседес" водворен в изолятор временного содержания.

 

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