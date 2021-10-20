В Северном Казахстане неизвестная болезнь губит скот

ПЕТРОПАВЛОВСК. 19 ОКТЯБРЯ - Неизвестная болезнь губит скот в Петропавловске, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На севере страны массово гибнет крупно-рогатый скот. Очаг зафиксирован в селе Мортук Уалихановского района. У животных распухают конечности и лопается кожа, сообщает " Хабар 24 ".

Ветеринары пока не могут сказать, что это за болезнь. Говорят, признаки схожи с несколькими заболеваниями. Результаты анализов животных будут известны в ближайшие дни. По словам местных жителей, за три месяца в подворьях погибло около 20 голов скота. Сельчане несут большие убытки и пока не знают, получат ли компенсацию за падеж поголовья.

Мы ветврачам сообщили сразу, но они вовремя не приехали. Только через десять дней пришли. Все это время телята лежали, пошло распространение. По признакам, которые проявляются у животных, это эмкар, и ветеринары тоже так думают. Именно из-за этой болезни я уже терял свой скот. Я считаю, что такая ситуация, потому что не ставили вакцину. Помощь в утилизации трупов животных нам тоже не оказали, мы сами их сожгли", - рассказал житель села Мортук Абдикерим Буйдахман.



