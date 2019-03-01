Шымкент. 11 января. Kazakhstan Today - В Шымкенте от отравления угарным газом погибли два человека, передает Kazakhstan Today.

В одном из домов в микрорайоне Ынтымак Шымкента 10 января в 8 часов вечера от отравления угарным газом погибла девушка 1997 года рождения.





Аварийная бригада при обследовании выяснила, что в ванной комнате установлен проточный водонагреватель марки "Эталон", без дымохода. Договор на техобслуживание внутридомового газового оборудования отсутствует. Причины и обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-службе АО "КазТрансГаз Аймак".





Кроме того, по данным пресс-службы, также в Шымкенте 5 января днем от отравления угарным газом погибла девочка 2005 года рождения.





Прибыв к месту вызова в 16.02, аварийная бригада выяснила, что газовые приборы в доме установлены с нарушением требовании монтажа: в ванной комнате установлены самодельный отопительный котел и проточный водонагреватель марки "Лидер". Гофрированная труба выведена через стену на улицу под крышу. Нет тяги в дымоходе проточного водонагревателя.





Как отметили в компании, с начала отопительного сезона только в Шымкенте и Туркестанской области от отравления угарным газом погибли 21 человек. Из них гибель 4 человек произошла из-за установки газового водонагревателя в ванной комнате, где он категорически запрещен.

Кроме того, 10 января в одном из домов в микрорайоне "Самал" Тараза произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого 2 человека получили ожоги средней степени.





По прибытию на место выявлено, на кухне был оставлен без присмотра чайник на газовый плите, дверь на кухне была закрыта, в это время пострадавшие распивали спиртные напитки. После вышли на кухню покурить, вследствие чего произошел хлопок скопившегося газа. В результате оба получили ожоги. В квартире ударной волной выбита оконная рама, пожара не было. Пострадавшие находятся в больнице, в ожоговом отделении", - проинформировали в пресс-службе.





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