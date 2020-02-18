В Шымкенте опрокинулся груженный топливом бензовоз

Шымкент. 17 февраля. Kazakhstan Today - Бензовоз с 23 тоннами топлива перевернулся на объездной дороге в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел в Каратауском районе, по улице Байдибека би, на объездной дороге в жилом массиве Бозарык. Машина по перевозке КамАЗ (бензовоз) общей вместимостью 23 тонны принадлежит ТОО "Гелиос". По предварительным данным, водитель не справился с рулевым управлением, автомашина опрокинулась на одну сторону, что привело к утечке бензина марки АИ-95. Пожара на месте происшествия не было, никто не пострадал", - сообщили в ДЧС Шымкента.

На место происшествия выехали 26 человек личного состава Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС и 4 единицы техники, а также 1 единица техники и 3 сотрудника филиала Центра медицины катастроф и специалисты департамента полиции Шымкента.

Чтобы не допустить воспламенения, пожарный расчет полностью залил бензовоз пеной. Остатки бензина из искореженных цистерн сливают в специально вырытую канаву", - сообщает портал " Отырар ".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства