В Шымкенте опрокинулся груженный топливом бензовоз

Инцидент произошел в Каратауском районе, по улице Байдибека би, на объездной дороге в жилом массиве Бозарык. Машина по перевозке КамАЗ (бензовоз) общей вместимостью 23 тонны принадлежит ТОО "Гелиос". По предварительным данным, водитель не справился с рулевым управлением, автомашина опрокинулась на одну сторону, что привело к утечке бензина марки АИ-95. Пожара на месте происшествия не было, никто не пострадал", - сообщили в ДЧС Шымкента.
На место происшествия выехали 26 человек личного состава Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС и 4 единицы техники, а также 1 единица техники и 3 сотрудника филиала Центра медицины катастроф и специалисты департамента полиции Шымкента.
Чтобы не допустить воспламенения, пожарный расчет полностью залил бензовоз пеной. Остатки бензина из искореженных цистерн сливают в специально вырытую канаву", - сообщает портал "Отырар".
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