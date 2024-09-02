В Шымкенте ранили полицейского во время патрулирования

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Семей. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 27 августа, на пульт "101" от оператора ГЛПР "Семей орманы" поступило сообщение о том, что в Бескарагайском районе Абайской области загорелась сухая трава и скошенное сено на площади 3 га, сообщает пресс-служба МЧС РК.





Пожарным удалось в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание, выявить причину пожара и найти виновного.





Виновный - водитель, использовавший автотракторную технику в степи без искрогасителя, привлечен к административной ответственности. В настоящее время решается вопрос о подаче искового заявления по возмещению затрат на тушение пожара.





Жертв и пострадавших нет.



