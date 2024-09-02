01.09.2024, 17:45 12206
В Шымкенте ранили полицейского во время патрулирования
Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания
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Шымкент. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте напали на инспектора патрульной полиции, его ударили ножом в спину, сообщили в департаменте полиции города.
1 сентября при несении службы по обеспечению дорожной безопасности на инспектора полка патрульной полиции напал и ударил ножом в спину прохожий. Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания", - проинформировали в пресс-службе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 380 УК РК (Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти).
Отмечается, что подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
В апреле в Алматинской области полицейский получил огнестрельное ранение при задержании семейного дебошира.
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01.09.2024, 11:48 19406
В Уральске тушат крупный пожар на мусорном полигоне
Фото: Кадр из видео
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Уральск. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске загорелся мусорный полигон на предварительной площади 600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Сотрудники МЧС тушат пожар, возникший на полигоне твердо-бытовых отходов в Уральске. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в ведомстве.
По информации МЧС, пожар на площади 600 квадратных метров локализован.
01.09.2024, 11:08 20416
В шахте в ВКО погиб еще один рабочий
Фото: акимат Актюбинской области
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Усть-Каменогорск. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области в Артемьевской шахте погиб проходчик подрядной организации, сообщили в пресс-службе группы KAZ Minerals.
В ночь на 1 сентября в результате падения закола на Артемьевской шахте проходчик подрядной организации получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении компании.
Ранее сообщалось о гибели четырех человек в Иртышской шахте в ВКО. По предварительной информации, люди получили отравление неизвестным веществом.
По данным пресс-службы, обстоятельства и причины происшествий выясняются, созданы специальные комиссии по расследованию.
Ранее на металлургическом комбинате Qarmet погибли двое рабочих.
Погибшим в прошлом году в шахте имени Костенко 46 горнякам открыли памятник в Караганде.
31.08.2024, 20:34 32251
В ВКО четыре человека погибли в шахте "Востокцветмета"
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 31 августа в 17.30 в шахте ТОО "Востокцветмет", по предварительной информации, получили отравление неизвестным веществом и скончались 4 человека, сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.
В районную больницу Глубоковского района ВКО госпитализирован один человек, врачи оценивают его состояние как стабильное.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее на металлургическом комбинате Qarmet погибли двое рабочих.
Погибшим в шахте имени Костенко горнякам открыли памятник в Караганде.
31.08.2024, 14:54 36551
В Рудном рабочий погиб в канализационном колодце
Обстоятельства гибели устанавливаются
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Рудный. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Из канализационного колодца спасатели извлекли тело мужчины 1993 года рождения, который проводил в колодце очистные работы. Скорая констатировала его смерть, сообщает iagorodkz.
Обстоятельства гибели неизвестны. Также неизвестно, в какой организации работал погибший.
Обстоятельства гибели устанавливаются.
Напомним, в июле рабочий погиб на шахте "Соколовская" в Рудном.
28.08.2024, 10:20 109861
Десятилетняя девочка сгорела в автомобиле в Актюбинской области
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Актобе. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Дон Хромтауского района произошло возгорание автомашины ВАЗ, в которой находилась 10-летняя девочка.
27 августа в поселке Дон Хромтауского района произошло самопроизвольное возгорание автомашины ВАЗ, стоявшей во дворе, что подтверждается записями камер видеонаблюдения из соседнего дома. В салоне автомашины находилась 10-летняя девочка, которая погибла. Родители на момент происшествия находились дома. Причины возгорания выясняются", - проинформировали в областном департаменте полиции.
Начато досудебное расследование, назначены все необходимые экспертизы.
27.08.2024, 19:41 128231
Тракториста наказали за поджог степи в Абайской области
Площадь пожара составила 3 гектара
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Семей. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 27 августа, на пульт "101" от оператора ГЛПР "Семей орманы" поступило сообщение о том, что в Бескарагайском районе Абайской области загорелась сухая трава и скошенное сено на площади 3 га, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Пожарным удалось в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание, выявить причину пожара и найти виновного.
Виновный - водитель, использовавший автотракторную технику в степи без искрогасителя, привлечен к административной ответственности. В настоящее время решается вопрос о подаче искового заявления по возмещению затрат на тушение пожара.
Жертв и пострадавших нет.
Напомним, только в период с 18.00 15 августа до 13.00 16 августа на территории государственного лесного фонда РГУ "ГЛПР "Семей орманы" было ликвидировано 18 лесных возгораний.
27.08.2024, 11:02 141131
В Атырау трое подростков утонули в реке
Фото: скриншот из видео ДЧС
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Атырау. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 26 августа 2024 года в 17.25 поступил вызов о том, что в селе Береке города Атырау в реке Жайык утонули трое несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.
Трое мальчиков 2008 года рождения утонули в необорудованном для купания месте при неизвестных обстоятельствах", - проинформировали в ДЧС.
Водолазы оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области в 18.25 обнаружили тела двоих подростков. Сегодня утром спасатели обнаружили тело еще одного подростка.
27.08.2024, 08:27 139411
Крупный пожар произошел в одном из кафе в Ауэзовском районе Алматы
В 05.36 пожарные расчеты по повышенному рангу были направлены на тушение пожара в одном из кафе в микрорайоне Тастак-1
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Алматы. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня рано утром произошло возгорание кровли отдельно стоящего кафе "Маида" на улице Фурката в Ауэзовском районе Алматы. Об этом сообщили в городском ДЧС.
По данным ведомства, произошел переход огня на кровлю рядом стоящего частного жилого дома.
Пожар локализован в 07.00, ликвидирован в 07.12 на общей площади 500 квадратных метров. Огонь угрожал перейти на соседние дома, но их удалось отстоять от уничтожения. Причина пожара устанавливается", - проинформировали в ДЧС.
Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 44 человека личного состава ДЧС и 14 единиц техники.
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