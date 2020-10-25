Шымкент. 24 октября. Kazakhstan Today - В Шымкенте восстановлено движение поездов, которое было вызвано сходом 14 вагонов на железнодорожной станции. Об этом сообщил официальный представитель Министерства чрезвычайных ситуаций РК Талгат Уали, передает Kazakhstan Today.

По словам представителя МЧС, движение поездов было восстановлено в 12.49.

Общее количество пассажиров в ожидающих движение поездах - 1393. Кроме того, местные исполнительные органы организовали 5 микроавтобусов и 2 автобуса для перевозки пассажиров до города Шымкента", - проинформировали в МЧС.

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