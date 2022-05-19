В шымкентском СИЗО мужчина совершил суицид

ШЫМКЕНТ. 18 МАЯ - В СИЗО следственно-арестованный совершил суицид, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мужчина 1962 года рождения нанес себе резаные раны, прикрывшись одеялом от камер видеонаблюдения, сообщает OTYRAR.
Сотрудники учреждения оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую.
В ДУИС пояснили, что инцидент произошел 20 апреля. Согласно материалам расследования, суицид был совершен ночью.
Прибывшими работниками БСМП была констатирована смерть от кровопотери. По данному факту в департаменте было проведено служебное расследование, по результатам которого сотрудники привлечены к ответственности", - сообщили в департаменте.
Напомним, 11 мая из СИЗО в Шымкенте сбежал подозреваемый. Его задержали спустя сутки на территории города.