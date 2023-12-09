В Степногорске начали поэтапное подключение домов к теплу после аварии на теплотрассе  

Водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение в Риддере осуществляется в полном объеме

Фото: МЧС РК

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Риддер. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере из-за подъема уровня воды в русле реки Хариузовка подтопило дворы и дома.





В городе Риддере в связи с повышенным сбросом с ТОО "ЛК ГЭС" в русле реки Хариузовка произошел подъем уровня воды, в результате подтоплены 4 дворовых территории частного сектора по улице Кирова, переулку Усть-Каменогорский, переулку Хариузовский, а также подтоплены 2 частных дома по улице Кирова", - сообщает Altaynews.kz.





Подчеркивается, что сотрудники УЧС Риддера и городского акимата оповестили население о ЧС. Кроме того, в готовность приведены силы и средства на случай возможной эвакуации.





Также для временного размещения населения акиматом города Риддер подготовлен пункт временного размещения в здании КГУ "Риддерский колледж". Население от эвакуации отказалось.









В Риддер экстренно выехали аким Восточно-Казахстанской области, начальник ДЧС ВКО. Акиматом города Риддера и спасателями ДЧС ВКО для откачки воды с придворовых территорий и домов задействованы мотопомпы, для очистки от наледи и создания уклона в сторону русла рек привлечена спецтехника. Акиматом города Риддера для оценки нанесенного ущерба сформирована комиссия из числа заинтересованных государственных органов и организаций, - добавили в акимате.





Отмечается, что водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение в Риддере осуществляется в полном объеме.



