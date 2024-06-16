15.06.2024, 11:43 46146
В столичной школе женщина упала в шахту лифта
Пострадавшую передали бригаде скорой помощи
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Астана. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из школ Астаны женщина провалилась в шахту лифта, ей на помощь пришли спасатели, рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
В Алматинском районе города Астаны в одной из школ женщина 1986 года рождения упала в лифтовую шахту.
С помощью трехколенной лестницы пострадавшая была извлечена и передана бригаде скорой медицинской помощи.
Ранее лифт с пассажирами сорвался в шахту в Семее. Возбуждено уголовное дело.
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16.06.2024, 13:46 4086
Захват заложников в ростовском СИЗО: шестеро захватчиков ликвидированы
Сотрудники ростовского СИЗО освобождены
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Ростов. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Шестерых обвиняемых, захвативших в заложники двух сотрудников следственного изолятора в российском Ростове, ликвидировал спецназ.
Сотрудники ростовского СИЗО освобождены, они не пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний.
Ранее в районе СИЗО были слышны выстрелы. Правоохранители оцепили близлежащие кварталы.
По данным ФСИН, в следственном изоляторе № 1 Ростова-на-Дону арестанты взяли в заложники двух сотрудников. Один из них - начальник оперативного управления ростовского главка ФСИН Александр Богма, второй - надзиратель.
По факту захвата заложников заведено уголовное дело.
Напомним, в сентябре прошлого года суд вынес приговор захватившему заложников в столичном отделении Kaspi bank. Он получил 7,5 года лишения свободы
16.06.2024, 13:24 5431
Десять человек пострадали из-за взрыва газового баллона в Уральске
Фото: МЧС РК
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Уральск. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Десять человек попали в больницу из-за взрыва газового баллона в Уральске, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Баллон взорвался на одном из местных рынков, на месте для убоя скота. Пострадали 10 человек, из них два подростка.
Пациенты с различными ожогами были доставлены в городскую многопрофильную больницу. После осмотра медиков двое граждан отпущены домой. Остальные находятся под наблюдением врачей", - сообщает МЧС.
В ведомстве добавили, что неправильная эксплуатация газовых баллонов все чаще становится причиной несчастных случаев.
В январе этого года в Карагандинской области из-за взрыва газового баллона обрушился жилой дом. Погибли два человека, еще пятеро, в том числе трое детей, получили травмы.
14.06.2024, 12:39 72786
Двое детей из одной семьи скончались от пищевого отравления в СКО
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Петропавловск. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Двое детей скончались от пищевого отравления в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, сообщает "Петропавловск.news".
Двое детей в возрасте трех и шести лет скончались в Северо-Казахстанской области в результате отравления", - сообщает источник со ссылкой на департамент полиции региона.
Еще трое членов семьи доставлены в больницу.
По факту отравления семьи начато досудебное расследование.
Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье "Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщили в ведомстве.
Ведется расследование, отобраны пробы, которые в настоящий момент находятся в лаборатории на исследовании.
В феврале этого года в Мангистауской области 36 человек отравились едой из общепита.
В августе прошлого года в Карагандинском центре оказания соцуслуг отравились дети, двое из них скончались. Результаты экспертизы и причины трагедии власти до сих пор не озвучили.
13.06.2024, 08:15 102151
В Конаеве загорелся мусорный полигон
Фото: скриншот из видео ДЧС
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Конаев. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Конаеве на территории полигона твердых бытовых отходов произошло загорание мусора, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК
Огнеборцы более суток ликвидируют возгорание мусора на предварительной площади 1000 квадратных метров. На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара", - проинформировали в МЧС.
Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
11.06.2024, 12:21 146126
Два иностранца пытались незаконно проникнуть на космодром Байконур
Фото: instagram/news_baikonur
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Байконур. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Франции погиб от обезвоживания, пытаясь незаконно попасть на территорию космодрома Байконур.
Накануне двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома. Они избрали "классический" путь - вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо", - рассказал источник агентству РИА Новости.
Второй француз не смог самостоятельно оказать помощь своему товарищу и побежал обратно к трассе.
Пока он дошел до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания", - добавил собеседник агентства.
Агентство отмечает, что Байконур давно является объектом притяжения туристов-экстремалов.
В 2022 году экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал о задержании подданного Великобритании Бенджамина Рича и гражданки Белоруссии Алины Зелупы около стартовой площадки № 112, где находится второй летный экземпляр советского космолета "Буран", - сообщает сайт.
Туристы-нелегалы сильно рискуют, поскольку средняя температура на Байконуре в июне днем составляет +33 градуса.
Ранее Минтуризма включило космодром "Байконур" в Кызылординской области в топ-20 приоритетных туристических мест Казахстана.
10.06.2024, 09:13 187121
Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алматинской области
Фото: скриншот из видео
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Конаев. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Смертельное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пяти человек, произошло вчера на 55-м км автодороги Алматы - Оскемен, сообщил начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.
Водитель Nissan Primera, не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров, в том числе одна несовершеннолетняя, от полученных травм погибли на месте. Несовершеннолетний мальчик 12 лет с различными телесными повреждениями госпитализирован в больницу Конаева", - написал Аленов на своей странице в Facebook.
По факту ДТП назначены необходимые экспертизы, начато досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области пять человек погибли в ДТП.
09.06.2024, 16:23 215941
Пять человек погибли в ДТП в Карагандинской области
Фото: Depositphotos
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Караганда. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Кызылорда - Павлодар в Карагандинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
В ведомстве уточнили, что вечером восьмого июня произошла авария с участием трех автомобилей: Audi, Chevrolet Cobalt и Toyota Previa.
В результате ДТП четыре пассажира и 22-летний водитель автомашины Chevrolet Cobalt скончались от полученных травм. 21-летний водитель автомашины Audi, его 17-летний пассажир и 39-летний пассажир автомашины Toyota Previa доставлены в медицинское учреждение", - проинформировали в департаменте.
Также сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело и назначены соответствующие экспертизы.
Ранее в Алматинской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса.
09.06.2024, 14:40 217941
В Атырау пожарные спасли младенца из задымленной квартиры
Пострадавших нет
фото: gov.kz
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Атырау. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау пожарные спасли восьмимесячного младенца из задымленной квартиры, расположенной в шестиэтажном жилом доме, информирует пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.
Уточняется, что инцидент произошел 6 июня.
Старший сержант гражданской защиты А. Курманиязов вынес восьмимесячного малыша из квартиры, укутав его одеялом, чтобы защитить от дыма. Сотрудники Центра медицины катастроф осмотрели ребенка и оказали первую медицинскую помощь", - проинформировали в департаменте.
Подчеркивается, что возгорание удалось ликвидировать на начальной стадии и предотвратить развитие пожара. Также отмечается, что пострадавших нет.
Ранее в горах Алматинской области спасли молодых туристов.
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