В Таразе женщина хотела совершить суицид, спрыгнув с крана

Фото: Polisia.kz

ТАРАЗ. 20 СЕНТЯБРЯ - 19 сентября, примерно в 21.00, в дежурную часть ЦОУ управления полиции Тараза поступило сообщение о том, что на территории 15-го микрорайона города неизвестная женщина пытается спрыгнуть с высотного строительного крана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прибывшие на место сотрудники полиции увидели на кране женщину, сидящую на перекладине на очень большой высоте. Один из полицейских, не раздумывая, взобрался на кран и уговорил женщину не совершать суицид, сообщает Polisia.kz

После долгих переговоров помог ей благополучно спуститься вниз.

Далее стражи порядка установили, что гражданка не давала отчет своим действиям, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские отвезли ее домой и провели профилактическую беседу.

16 июля мужчина совершил суицид, спрыгнув с Центрального моста Атырау в Урал.

18 июня в Туркестане мужчина пытался совершить суицид, спрыгнув с крана.

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