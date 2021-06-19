В Туркестане мужчина пытался совершить суицид, спрыгнув с крана

Фото: Polisia.kz

ТУРКЕСТАН. 18 ИЮНЯ - 18 июня, примерно в 09.30, на пульт 102 УП Туркестана поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина забрался на строительный кран и пытается совершить самоубийство, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы, представители прокуратуры. Полицейские провели с мужчиной разъяснительную беседу и стали отговаривать от совершения опрометчивого шага, сообщает Polisia.kz

Полицейским удалось уговорить горожанина спуститься вниз. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Попытку суицида полицейские зарегистрировали в УП Туркестана. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

16 июня солдат-срочник застрелился в Уральске. Ранее в Туркестанской области школьница совершила суицид после экзамена в школе. 2 июня руководитель отдела образования Мендыкаринского района Костанайской области Калыбек Жугинисов покончил с собой.

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