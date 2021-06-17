УРАЛЬСК. 16 ИЮНЯ - Солдат-срочник застрелился в Уральске, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инцидент произошел утром 16 июня. Солдат находился в карауле в одном из исправительных учреждений города, при нём было оружие. В крайне тяжёлом состоянии военнослужащего доставили в областную больницу, однако позже он скончался в реанимации, сообщает " Хабар 24 ".

Рядовой солдат, находясь в карауле, с оружием, допустил саморанение. Бригадой скорой помощи был направлен в больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти военнослужащего не удалось. В настоящее время следственными органами гарнизона проводятся доследственные мероприятия", - прокомментировал заместитель командира воинской части 5517 Жанибек Сарсенов.





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