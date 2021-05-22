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В Жамбылской области солдат-срочник покончил с собой

21.05.2021 7885
В Жамбылской области солдат-срочник покончил с собой
ТАРАЗ. 21 МАЯ - Солдат-срочник совершил суицид в казарме в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Трагедия произошла в воинской части 82796 в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области.
 

Военнослужащий выбросился из окна 4-го этажа здания казармы. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 20 мая военнослужащий скончался, не приходя в сознание", - говорится в сообщении Минобороны.

 
Правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия.
 
Остальная информация в интересах следствия и по пожеланию родственников не разглашается.
 

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