В Атырау мужчина покончил с собой, прыгнув с моста

АТЫРАУ. 17 ИЮЛЯ - 16 июля мужчина совершил суицид, спрыгнув с Центрального моста Атырау в Урал, передает KAZAKHSTAN TODAY.
16 июля, в 22.45, на пульт дежурного ДП Атырауской области поступило сообщение о том, что мужчина в возрасте примерно 30-35 лет покончил с собой, прыгнув в Урал с Центрального моста, сообщает "АкЖайык".
Тело извлекли водолазы ДЧС. По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).
Напомним, в Усть-Каменогорске женщина пыталась покончить с собой, бросившись под автобус. Еще одна попытка произошла в Туркестане. Там мужчина пытался убить себя, прыгнув с крана.
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