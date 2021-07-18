В Атырау мужчина покончил с собой, прыгнув с моста

АТЫРАУ. 17 ИЮЛЯ - 16 июля мужчина совершил суицид, спрыгнув с Центрального моста Атырау в Урал, передает KAZAKHSTAN TODAY.

16 июля, в 22.45, на пульт дежурного ДП Атырауской области поступило сообщение о том, что мужчина в возрасте примерно 30-35 лет покончил с собой, прыгнув в Урал с Центрального моста, сообщает "АкЖайык".

Тело извлекли водолазы ДЧС. По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).





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