В Усть-Каменогорске женщина пыталась покончить с собой, бросившись под автобус

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 5 ИЮЛЯ - Жительница Усть-Каменогорска совершила попытку суицида, бросившись под проезжающий мимо автобус, передает KAZAKHSTAN TODAY.

28 июня, около 11 часов дня, потерпевшая выбежала на проезжую часть в районе остановки ДКМ и бросилась под колеса подъезжающего маршрутного автобуса № 19. Позже свой поступок она объяснила тем, что не хотела быть обузой родственникам из-за неизлечимой болезни", - рассказали в Управлении полиции города Усть-Каменогорска.

Как сообщает портал altaynews.kz , избежать трагедии удалось благодаря незамедлительной реакции водителя автобуса, женщина отделалась переломом ребра и ушибом правой руки.

По данному факту в отношении жительницы Усть-Каменогорска зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РК (Суицид).





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства