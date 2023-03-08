07.03.2023, 20:51 25051
В трех областях устранили угрозу паводков
7 марта произошли переливы воды через автодороги областного и районного значения в Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях
Фото: МЧС РК
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Меры реагирования на паводковые ситуации в Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях обсуждены на совещании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра с участием курирующих заместителей акимов данных регионов, сообщает пресс-служба главы правительства.
В ходе совещания было отмечено, что 7 марта из-за резкого повышения температуры воздуха, таяния снега и обильных осадков в виде дождя произошли переливы воды через автодороги областного и районного значения в Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях.
Акиматами оперативно приняты необходимые меры по укреплению дорожного полотна, отводу воды в пастбищные угодья и поймы. Для этого были привлечены силы и техника служб ДЧС.
В настоящее время на местах организовано круглосуточное дежурство. Угроза подтопления населенных пунктов отсутствует.
Мониторинг за паводковой ситуацией в остальных регионах также находится на контроле правительства.
В то же время в республике продолжаются самопроизвольные сходы снежных лавин. По информации МЧС РК, в бассейне реки Киши Алматы самопроизвольно сошла снежная лавина на лавиносборе № 11 объемом около 300м3 и на лавиносборе № 7 "Каракаптал" объемом около 250м3.
В Катон-Карагайском районе на автодороге село Согорное - село Барлык зарегистрирован самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 3000 м3.
На восстановительные работы выезжали сотрудники и техника ГУ "Казселезащита".
Ранее сообщалось, что в связи с выпадением осадков в ночное время и оттепелью сегодня утром произошел самопроизвольный сход лавины в Енбекшиказахском районе Алматинской области на 13-м км автодороги город Есик - озеро Есик. Объем лавины составил 175 кубометров.
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08.03.2023, 14:27 6876
В Актюбинской области талыми водами размыло две дороги, еще четыре - в зоне риска подтопления
Фото: Кадр из видео t.me/Aktobe_region
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Актобе. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области из-за резкого повышения температуры и обильных осадков произошло два случая размыва потоками талой воды местных автодорог, сообщает пресс-служба акима области.
В ночь с 6 на 7 марта произошел размыв на 63-м километре автодороги Карауылкелды - Оймауыт в Байганинском районе. В результате отрезан прямой проезд к населенным пунктам Миялы, Оймауыт и Дияр. Восстановительные работы будут произведены при спаде уровня талых вод. Принимаются меры по обеспечению продовольственными товарами жителей сел. Местными исполнительными органами и сотрудниками полиции организовано дежурство", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, частичный размыв дорожного полотна произошел перед въездом в село Ногайты Байганинского района. В результате отсутствует проезд к населенному пункту Ногайты. На месте ведутся работы по укреплению дорожного полотна.
Отмечается, что магазины села работают в штатном режиме, имеются достаточные запасы продовольствия. Через населенный пункт проходит железная дорога, вблизи расположена станция Ногайты.
По поручению акима Актюбинской области Ералы Тугжанова подрядные организации перешли на усиленный режим, работа по вывозу снега и откачке талых вод ведется круглосуточно. Личный состав департамента полиции переведен на усиленный вариант несения службы.
По словам главного специалиста отдела ЖКХ Актобе Ернара Калауова, на территории областного центра имеется 4 участка дорог, подверженных подтоплению: ГМЗ, Шанхай, Москва и Жилгородок.
В период с 5 по 7 марта подрядными организациями с привлечением 135 единиц специализированной техники и бригад полностью очищены от снега улицы района Москвы.
На ранее очищенных участках ГМЗ мероприятия по вывозу снега ведутся повторно. Из имеющихся здесь 40 улиц снег полностью вывезен с 15, на пяти - работы продолжаются. Сейчас бригады задействованы на одной из подтопляемых улиц - на Турксиба. В ночное время привлекаем 35 единиц спецтехники, еще столько же в дневное, в том числе 5 погрузчиков, 30 самосвалов", - сообщил представитель отдела ЖКХ.
В течение двух-трех дней подрядчики обещают завершить здесь работы.
На территории Курмыша круглосуточно работают 5 бригад, столько же на Шанхае. Техники достаточно. В целом с начала зимы на полигон вывезено 205 тысяч кубометров снега. За сутки откачено порядка 11 тысяч кубометров талой воды", - добавили в акимате.
Напомним, талая вода отрезала дорогу в село в Жетысуской области.
08.03.2023, 11:51 10441
Сильный ветер сорвал кровлю со школы и административного здания в Павлодарской области
Фото: ДЧС Павлодарской области
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Павлодар. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В результате сильного ветра в Павлодарской области сорвало кровли с двух зданий, также произошло аварийное отключение электричества в ряде сел, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
В результате порывистого ветра - до 27 метров в секунду произошел срыв кровли в двух населенных пунктах", - сообщает ДЧС Павлодарской области.
Так, в селе Жанатлек Баянаульского района сорвало крышу с трехэтажного здания средней общеобразовательной школы имени Б. Хайдарова на площади 51 квадратный метр.
В Павлодаре сорвало кровлю с четырехэтажного административного здания на улице Катаева на площади 1440 квадратных метров. Отмечается, что здание 1980 года постройки, последний ремонт производился в 2022 года и не завершен. Жертв и пострадавших нет.
Также в результате стихии произошло аварийное отключение электроэнергии в пяти селах Майского района и 16 селах района Аккулы.
По данным ДЧС, порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Жертв и пострадавших нет.
Ранее сообщалось: талая вода отрезала въезд в село в Жетысуской области.
08.03.2023, 10:14 12366
Талая вода отрезала въезд в село в Жетысуской области
Фото: МЧС РК
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Талдыкорган. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели области Жетысу осуществляют перевозку местных жителей через подтопленную автодорогу, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Как сообщили в МЧС, 7 марта в Кербулакском районе произошел перелив талой воды через дорожное полотно автодорогу областного значения Малайсары - Сарыөзек, в результате чего местные жители временно не смогли выехать и въехать в село на автотранспорте.
10 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС оказали помощь в перевозке более 50 человек, из них 14 - дети", - рассказали спасатели.
На 22.30 уровень воды снизился. Имеется возможность для проезда грузовых и внедорожных автомобилей. Угрозы подтопления жилым домам нет, добавили в МЧС.
Напомним, в трех областях устранили угрозу паводков.
Ранее в МЧС предупредили об угрозе масштабных паводков.
07.03.2023, 19:49 26376
По оценке ООН, ущерб от землетрясений в Турции может превысить $100 млрд
Фото: twitter/@NicolasMaduro
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Женева. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Экономический ущерб от землетрясений в Турции оценивается в более 100 миллиардов долларов. Об этом сообщила "Анадолу" постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Турции Луиза Винтон.
По словам Винтон, 2,7 миллиона жителей зоны бедствия в Турции были перемещены, разрушено около 600 тысяч построек или офисов.
На сегодняшний день предполагается, что сумма ущерба, представленная правительством и поддерживаемая международными партнерами, превысит 100 миллиардов долларов", - сказала Винтон.
Представитель ПРООН в Турции сообщила, что восстановительные работы в зоне бедствия имеют решающее значение для возвращения жизни в нормальное русло.
Наше послание международному сообществу заключается в следующем - донести масштабы произошедшего бедствия. Как сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сейчас самое время продемонстрировать щедрость Турции, которую эта страна на протяжении многих лет проявляла к сирийцам", - сказала Винтон.
Напомним, число погибших в результате землетрясений 6 февраля в Турции превысило 46 тысяч.
6 февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
07.03.2023, 12:56 32631
В Алматинской области сошла лавина
Фото: Instagram/kazselezashita
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Алматы. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с выпадением осадков в ночное время и оттепелью сегодня утром произошел самопроизвольный сход лавины в Енбекшиказахском районе Алматинской области на 13-м км автодороги город Есик - озеро Есик.
Объем лавины составил 175 кубометров.
Сошедшая масса снега перекрыла участок автодороги город Есик - озеро Есик. Расчистка участка автодороги от снега для проезда оперативной техники проводилась вручную аварийной бригадой филиала ИАТЭТУ ГУ "Казселезащита". Жертв и пострадавших нет", - сообщили в Казселезащите.
Казселезащита рекомендует не выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин, воздержаться от походов в горы в ближайшие дни.
Напомним, вчера в Алматы на автодорогу Медеу - Шымбулак сошла лавина.
07.03.2023, 10:03 37076
В Костанайской области из снежных заносов спасены 24 человека
В ДЧС Костанайской области предостерегают от выезда в непогоду на автотрассу
Фото: МЧС РК
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Костанай. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За дежурные сутки 6 марта подразделениями ДЧС Костанайской области проведено 4 аварийно-спасательные операции на территории Наурзумского, Камыстинского, Карасуского районов. Спасено 24 человека, из них 8 детей, информирует Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
По информации ведомства, в ликвидации последствий ЧС участвовали 10 сотрудников и 4 единицы специальной техники.
Всего на местах организовано дежурство четырех временных блок-постов, ДЧС, ДП, подготовлено 4 пункта обогрева на 160 мест. Скопления автотранспорта не имеется", - рассказали в пресс-службе.
В связи с ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение.
В ДЧС Костанайской области предостерегают от выезда в непогоду на автотрассу.
По информации РГП "Казгидромет", на территории Казахстана с запада на восток будет смещаться Атлантический циклон, неустойчивый характер погоды обещает обильные осадки в виде снега и дождя с низовой метелью, порывистым ветром и гололедными явлениями, на юге страны в виде дождя.
На востоке, 7 марта на северо-западе, севере, в центре, 8 марта на юге, 8-9 марта на юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Лишь 8-9 марта на западе, 9 марта в центре страны прогнозируется прекращение осадков", - сообщают синоптики.
По республике ожидаются туманы. В конце периода ожидается понижение температурного фона в ночные часы в северных, центральных, восточных регионах страны до 7-17 мороза, в южных регионах ночью до 5 мороза - 5 тепла, днем до 5-12 тепла.
07.03.2023, 09:05 38306
Двое суток борются с затоплением в селе Жетысуской области
Фото: МЧС РК
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Талдыкорган. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С затоплением в селе Кызылжар Жетысуской области борются уже двое суток.
Я понес большой материальный ущерб. Вода унесла 2 тонны угля, сено и корм для скота. Арыки сами роем. Семью я вывез к родственникам. Всего в этом доме нас проживает 12 человек", - цитирует телеканал КТК Мурата Байдолду.
Больше всего удар стихии ощутили жители улицы Шыныбека. Со слов сельчан, водой здесь залило 20 дворов.
Сельчане, проживающие в конце улицы Шыныбека, оказались полностью заблокированы. Из-за воды к ним невозможно ни пройти, ни проехать. Выбраться из своих домов не могут пять семей.
На помощь пришли спасатели и сотрудники акимата. Они пытаются не допустить второй волны паводков. Отмечается, что топит жителей села Кызылжар уже не в первый раз. Ровно 13 лет назад вода так же пришла с полей.
Ранее сообщалось, что Казгидромет прогнозирует паводки в 10 регионах Казахстана.
Кроме того, в МЧС предупредили об угрозе масштабного паводка. В зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан, сообщили в ведомстве. В начале марта талыми водами затопило улицы Уральска и Аксая.
06.03.2023, 16:58 52126
В Алматы на автодорогу Медеу - Шымбулак сошла лавина
Информация о самопроизвольном сходе снежной лавины по городу Алматы
Фото: Instagram/kazselezashita
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Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в связи с оттепелью в первой половине дня 6 марта 2023 года в бассейне реки Киши Алматы на лавиносборе № 11 зарегистрирован самопроизвольный сход снежной лавины объемом 300 кубометров.
Сошедшая масса снега частично перекрыла участок автодороги Медеу - Шымбулак. Жертв и пострадавших нет. Расчистка снега на автодороге Медеу - Шымбулак проведена силами АГЭТУ ГУ "Казселезащита", - сообщили в Казселезащите.
Отмечается, что на основании штормового предупреждения Казгидромета объявлена лавинная опасность в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 5-7 марта 2023 года.
ГУ "Казселезащита" рекомендует не выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин и воздержаться от походов в горы в ближайшие дни.
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