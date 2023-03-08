В трех областях устранили угрозу паводков

7 марта произошли переливы воды через автодороги областного и районного значения в Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях

Фото: МЧС РК

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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Меры реагирования на паводковые ситуации в Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях обсуждены на совещании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра с участием курирующих заместителей акимов данных регионов, - Меры реагирования на паводковые ситуации в Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях обсуждены на совещании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра с участием курирующих заместителей акимов данных регионов, сообщает пресс-служба главы правительства.





В ходе совещания было отмечено, что 7 марта из-за резкого повышения температуры воздуха, таяния снега и обильных осадков в виде дождя произошли переливы воды через автодороги областного и районного значения в Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях.





Акиматами оперативно приняты необходимые меры по укреплению дорожного полотна, отводу воды в пастбищные угодья и поймы. Для этого были привлечены силы и техника служб ДЧС.





В настоящее время на местах организовано круглосуточное дежурство. Угроза подтопления населенных пунктов отсутствует.





Мониторинг за паводковой ситуацией в остальных регионах также находится на контроле правительства.





3 и на лавиносборе № 7 "Каракаптал" объемом около 250м3. В то же время в республике продолжаются самопроизвольные сходы снежных лавин. По информации МЧС РК, в бассейне реки Киши Алматы самопроизвольно сошла снежная лавина на лавиносборе № 11 объемом около 300ми на лавиносборе № 7 "Каракаптал" объемом около 250м





В Катон-Карагайском районе на автодороге село Согорное - село Барлык зарегистрирован самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 3000 м3.





На восстановительные работы выезжали сотрудники и техника ГУ "Казселезащита".



