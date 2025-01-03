02.01.2025, 17:51 13101
В ТРЦ "Moskva" в Алматы произошел пожар
Фото: скриншот из видео Kris_p_almaty
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Алматы. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Ауэзовском районе Алматы произошел пожар в ТРЦ "Moskva", передает корреспондент агентства.
Произошло сгорание жировых отложений в вытяжной трубе с переходом на обшивку кровли на площади 10 квадратных метров", - проинформировали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Отмечается, что в 17 часов пожарные локализовали загорание электродвигателя воздуховода вытяжной трубы в кровле ТРЦ.
В настоящее время пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В ликвидации были задействованы 75 человек личного состава и 24 единицы техники.
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02.01.2025, 18:11 11781
В Казахстане произошло землетрясение
Фото: Depositphotos
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Алматы. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - 2 января 2025 года в 17.13 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение на территории Казахстана, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 192 км на севере-восток от Алматы. Расчетная интенсивность составила: село Чунджа, село Кокпек, село Шелек Алматинской области, город Жаркент, село Сарыозек области Жетысу - 2 балла", - проинформировали в МЧС.
По информации Казахстанского наццентра данных, магнитуда землетрясения составила 4,8.
Координаты эпицентра: 44,13 градуса северной широты, 78,97 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4,8. Энергетический класс K=11,4", - говорится в сообщении.
Сообщается, что специалистами "Казселезащиты" проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.
По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", - добавили в МЧС.
Напомним, сегодня утром казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 на территории Китая.
02.01.2025, 12:25 16511
В центре Нового Орлеана автомобиль въехал в толпу
15 человек погибли, более 30 пострадали
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Вашингтон. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 1 января в центре Нового Орлеана в результате наезда автомобиля на людей, праздновавших Новый год, 15 человек погибли, более 30 пострадали. Об этом сообщает РБК.
ФБР раскрыло личность наехавшего на толпу. Это 42-летний гражданин США по имени Шамсуд-Дин Джаббар, он жил в Техасе. CNN со ссылкой на источники передает, что ранее он служил в американской армии.
Джаббар был за рулем арендованного пикапа Ford, на котором наехал на толпу. После этого нападавший вышел из машины и открыл стрельбу по сотрудникам полиции, его убили ответным огнем.
Как сообщили в ФБР, в машине нашли оружие и самодельное взрывное устройство. Предполагаемую взрывчатку нашли также во Французском квартале (район Нового Орлеана). В багажнике Ford был флаг "Исламского государства".
Дело расследуют по статье о теракте. ФБР считает, что Шамсуд-Дин Джаббар - не единственный, кто несет ответственность за атаку, сообщила представитель ведомства Алетия Дункан, следователи ищут предполагаемых сообщников.
Президент США Джо Байден выразил соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что "насилию любого рода не может быть оправдания". Избранный глава государства Дональд Трамп заявил, что его администрация "полностью поддержит Новый Орлеан в расследовании и восстановлении после этого акта чистого зла".
Кроме того, ФБР расследует еще одно происшествие. Возле отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе произошел взрыв электропикапа Cybertruck.
Власти США изучают, есть ли связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом электропикапа Cybertruck возле отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе, сообщил президент Джо Байден в видеообращении.
Ранее о том, что эти происшествия могут быть связаны, заявил глава Tesla Илон Маск. По его словам, обе машины были арендованы при помощи сервиса Turo. Предприниматель добавил, что взрыв Cybertruck был вызван "очень большим количеством фейерверков и/или бомбой", которые перевозили в машине.
Водитель Tesla погиб, следствие выясняет, мог ли он умышленно спровоцировать взрыв. Еще семь человек получили травмы. По данным ABC и CNN, ЧП расследуют как потенциальный террористический акт.
Также СМИ сообщают об еще одном инциденте в США. Неизвестный ночью открыл огонь возле ночного клуба Amazura в Куинсе на востоке Нью-Йорка, пострадали как минимум 10 человек. В настоящее время территория оцеплена, полиция разыскивает серую Infiniti.
30.12.2024, 18:55 65966
Крушения самолета близ Актау: Казахстан направил черные ящики в Бразилию
Фото: МЧС РК
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), сообщает пресс-служба Минтранспорта.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. На сегодняшний день состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано, решается вопрос о транспортировке на родину трех граждан Кыргызстана и двух граждан Азербайджана.
Минздрав РК поблагодарил казахстанцев, сдававших кровь для пострадавших. За это время более 1,5 тысячи человек сдали около 800 литров крови.
Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании по запросу азербайджанской стороны также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.
По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
Президент провел совещание, на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.
Президент России Владимир Путин принес извинения Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL. Позже главы Казахстана и России обсудили расследование авиакатастрофы.
30.12.2024, 15:30 69236
В Костанайской области несовершеннолетняя пациентка пострадала от рук неквалифицированного пластического хирурга
Фото: unsplash.com
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Костанай. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае состоялся суд над владельцем частной клиники и пластическим хирургом, не имеющей соответствующего образования и сертификата на данный вид деятельности.
Как рассказали в пресс-службе суда Костаная, владелец частной клиники допустил к проведению операций пластического хирурга, не имеющего высшего медицинского образования и сертификата для занятия медицинской деятельностью в сфере пластической хирургии, которые отвечали бы требованиям безопасности.
В результате несертифицированный хирург провела операции двум пациенткам, одной их которых была несовершеннолетняя, причинив им вред здоровью средней тяжести.
В суде отметили, что владелец клиники и хирург свою вину не признали и просили их оправдать.
Решением суда владелец клиники был оправдан, а хирург признана виновной по статье "Занятие медицинской или фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим сертификата и (или) лицензии на данный вид деятельности, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека". Однако за истечением срока давности медик была освобождена от уголовной ответственности. Суд взыскал с нее денежную компенсацию морального вреда в сумме 3 млн тенге в пользу каждой потерпевшей, а также причиненный им материальный ущерб.
Напомним, число жалоб на некачественную косметологию выросло почти в 2 раза в Казахстане.
28.12.2024, 20:59 126736
Токаев обсудил расследование авиакатастрофы с Путиным
Фото: Акорда
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Акорда.
Разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Главы государств обменялись соболезнованиями в связи с трагической гибелью граждан Казахстана и России в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines вблизи города Актау и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. Собеседники обсудили проводимую сторонами работу по выяснению обстоятельств авиакатастрофы. Касым-Жомарт Токаев отметил, что правительственная комиссия Республики Казахстан продолжает расследование с привлечением специалистов Азербайджана, России и Бразилии", - говорится в сообщении.
Президенты подчеркнули важность обеспечения всестороннего и прозрачного расследования в рамках проводимых следственных мероприятий.
Ранее Путин принес извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета AZALA.
Казахстан привлек к расследованию 17 международных экспертов: 6 - из Азербайджана, 2 - от компании-производителя (Embraer), 3 - из Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии, 3 - от Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и 2 - от Российской Федерации.
28.12.2024, 16:59 133311
Специалисты из Бразилии прибыли в Актау для расследования причин авиакатастрофы Дополнено
Всего Казахстан привлек 17 международных экспертов к расследованию авиакатастрофы
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Актау. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау прибыли уполномоченные по расследованию от Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), а также представители Межгосударственного авиационного комитета, сообщает Министерство транспорта РК.
В штабе комиссии по расследованию было проведено совещание, на котором были обозначены совместные задачи на месте авиационного происшествия.
Для справки
Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) - это полномочный орган по расследованию авиационных происшествий в гражданской авиации.
Дополнено 28.12.2024, 19.49
Всего Казахстан привлек 17 международных экспертов к расследованию авиакатастрофы, сообщил вице-премьер и глава правительственной комиссии Канат Бозумбаев в разговоре с корреспондентом Tengrinews.kz.
В настоящее время расследование ведет комиссия по авиационным происшествиям, созданная по приказу министра транспорта.
К работе комиссии привлечены эксперты из Азербайджана, 6 человек. От компании-производителя (Embraer) 2 человека. Также сегодня начали работать специалисты из Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) - 3 человека. От Межгосударственного авиационного комитета (МАК) работают 3 человека. От Российской Федерации работают два человека", - рассказал вице-премьер.
Комиссия активно проводит полевые исследования и аналитические работы в Мангистауской области.
Завтра мы ждем эксперта ICAO. Руководитель лично отправил к нам эксперта. В общей сложности будут работать 17 международных экспертов. Комиссия будет прозрачно и открыто работать, чтобы не было ни у кого никаких сомнений", - добавил вице-премьер.
Ранее сообщалось, что по запросу азербайджанской стороны, в расследовании примут участие 8 специалистов из Турции. Также помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, из них 29 человек выжили.
28.12.2024, 16:21 134626
Состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано
Фото: Depositphotos
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Актау. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Состояние шести пострадавших пассажиров упавшего в Актау самолета стабилизировано, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
На сегодня на лечении в Мангистауской областной многопрофильной больнице находятся 6 пациентов, четверо из них в отделении реанимации, двое в травматологии. Ухудшения состояния не наблюдается, один пациент снят с вазопрессоров и одной пострадавшей снижена доза тоников с 3 до 1. С органами здравоохранения Республики Кыргызстан прорабатываются вопросы по транспортировке 3 пострадавших, из них 2 транспортабельных, 1 в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ", - рассказала заведующая отделением Мангистауской областной больницы Жанар Байманова.
По вопросу эвакуации двух пациентов из Азербайджана планируется провести консилиум с врачами, дать оценку их состояния в условиях транспортировки.
Напомним, из 29 пострадавших в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта в Актау 27 были доставлены в Мангистаускую областную больницу.
Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями, это закрытая черепно мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок", - сообщили в ведомстве.
В Минздраве подчеркнули, что спасти жизни 29 человек удалось благодаря своевременной госпитализации пострадавших в стационары Актау и оказанию полной лечебно-диагностической помощи в первые критические часы.
Важно также, что и простые люди, наши соотечественники с разных регионов, не остались равнодушными, сразу откликнулись на беду. За два дня в центрах крови по всей республике более 1,5 тысячи человек сдали 800 литров крови. В самом Актау 490 человек пришли в донорские пункты, в Астане - более 600 человек сдали кровь, в Шымкенте - 125, Актобе - 109, Жетысу - 49, Караганде - 40, ВКО - 34 и в других регионах нашлись неравнодушные люди", - отметили в министерстве.
Министерство здравоохранения благодарит всех граждан, кто помогал медработникам и принял участие в сдаче крови для пострадавших в трагической авиакатастрофе.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана.
Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании, по запросу азербайджанской стороны, также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.
По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
Сегодня президент провел совещание, на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.
28.12.2024, 13:05 135176
Мы смогли предотвратить более серьезные последствия аварии - Токаев о работе спасателей в Актау
Фото: Акорда
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой близ Актау, сообщает Акорда.
Глава государства еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших. Он напомнил, что среди жертв трагедии, случившейся несколько дней назад в результате крушения самолета в Мангистауской области, были и граждане Казахстана.
Президент подчеркнул, что службы экстренной помощи в момент катастрофы действовали слаженно и оперативно.
Мы смогли предотвратить гораздо более серьезные последствия аварии и спасти немало человеческих жизней. Спасательные работы были проведены на высоком уровне. Исчерпывающая информация о происшествии была своевременно доведена до общества. Наши граждане с первых минут протянули руку помощи пострадавшим, проявив солидарность, искреннее сострадание и организованность. Люди вставали в очередь, чтобы сдать кровь. Многие наши соотечественники возложили цветы к зданию посольства Азербайджана. Такую реакцию широко освещали как отечественные, так и зарубежные средства массовой информации. Весь мир стал свидетелем самоотверженной работы наших спасателей, врачей и волонтеров. Особую благодарность высказывают граждане соседних дружественных стран - Азербайджана, России, Кыргызстана", - сказал глава государства.
Он поручил правительству представить к государственным наградам наиболее отличившихся граждан, проявивших мужество и высокий профессионализм в ходе ликвидации последствий авиакатастрофы.
Также президент поручил правительственной комиссии:
- оказать всю необходимую медицинскую и психологическую помощь пострадавшим иностранным гражданам, а также уделить особое внимание родственникам погибших граждан Казахстана;
- обеспечить всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы;
- не допускать информационных провокаций и фейков;
- тщательно изучить состояние авиационной безопасности по всей стране.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана.
Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании, по запросу азербайджанской стороны, также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.
По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
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