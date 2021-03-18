В Туркестане задержан подозреваемый по делу о гибели пяти человек от отравления угарным газом

Туркестан. 17 марта. Kazakhstan Today - В Туркестане задержан директор фирмы по установке газового оборудования. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к гибели пяти человек от отравления угарным газом, передает Kazakhstan Today.

В производстве Следственного управления ДП Туркестанской области находятся материалы досудебного расследования по факту гибели 5 человек от отравления угарным газом в одном из домов Туркестана. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР УП Туркестана по части 3 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности). Учитывая тяжесть и резонанс произошедшего, полицейские провели комплекс оперативно-следственных мероприятий, в том числе были назначены экспертизы, опрошены свидетели.

Гибель семьи из пяти человек вызвала большой резонанс в нашей области. Следственным управлением ДП Туркестанской области продолжается досудебное расследование по данному факту по статье 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан один из подозреваемых, житель Туркестана. Это директор фирмы по установке газового оборудования. Следователями следственным путем доказана причастность мужчины к данной трагедии. Мы не исключаем, что круг подозреваемых может возрасти. Следствие продолжается", - сообщил начальник СУ ДП Туркестанской области полковник полиции Нурмахан Жалгасов.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть внимательными и проверять качество газового оборудования и печного отопления на предмет безопасного использования. При малейшем сомнении, что устройство отопления дома или дымоход неисправны, следует вызвать специалистов.

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