В Туркестанской области пьяный водитель совершил смертельное ДТП

ТУРКЕСТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - В Туркестанской области полицейские задержали нетрезвого водителя, совершившего смертельное ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Созакский РОП поступила информация из отделения скорой помощи о том, что на трассе Жартытобе - Шолак-Корган произошло дорожно-транспортное происшествие. При проверке установлено, что водитель автомашины марки Daewoo Nexia не справился с рулевым управлением, выехал на правую обочину дороги и совершил ДТП. В результате, пассажир указанной автомашины от полученных травм скончался на месте происшествия", - проинформировали в департаменте полиции региона.

Сообщается, что медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Подозреваемый взят под стражу. В настоящее время проводится досудебное расследование.





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