В Туркестанской области задержан водитель иномарки, скрывшийся после наезда на пешехода

Туркестан. 7 сентября. Kazakhstan Today - В Туркестанской области задержали водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть Сарыагашского РОП обратился один из местных жителей. Мужчина сообщил, что на дороге лежит человек, сбитый автомашиной. На место происшествия выехали полицейские. Получивший телесные повреждения мужчина на карете скорой помощи был доставлен в реанимацию центральной районной больницы.

Как выяснили сотрудники полиции, пешехода, решившего перейти дорогу в неположенном месте на трассе Акниет - Коктерек, сбила автомашина "Хёндай Соната". После ДТП водитель автомашины скрылся с места происшествия.

Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, выяснили личность и задержали водителя автомашины "Хёндай Соната". Им оказался житель Сарыагашского района. Автомашину водворили на штрафстоянку.

Данный факт зарегистрировали по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения". Подозреваемый находится под подпиской", - сообщили в пресс-службе ДП.





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