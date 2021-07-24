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В Уральске мужчина в одних трусах застрял между стеной и газовой трубой

23.07.2021 6373
УРАЛЬСК. 23 ИЮЛЯ - Инцидент произошел ранним утром 23 июля в Зачаганске на улице Монкеулы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Вызволять мужчину приехали спасатели, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 

Сообщение о том, что между стеной многоэтажного дома и газовой трубой, между первым и вторым этажами, застрял мужчина, поступило в 06.13. На вызволение пьяного мужчины у спасателей ушло менее получаса", - отметили в пресс-службе ДЧС.

 

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