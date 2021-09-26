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В Уральске ребенок впал в кому после игр на детской площадке

25.09.2021, 20:04 72361
УРАЛЬСК. 25 СЕНТЯБРЯ - 25 сентября 9-летний ребенок, играя на детской площадке в одном из дворов по улице Громовой, упал и запутался в проволоке от снарядов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Он был доставлен в больницу с предварительным диагнозом "удушье", сообщает портал "Мой ГОРОД".
 

Ребенок находится в Городской многопрофильной больнице. Состояние крайне тяжелое. В коме. Находится в отделении реанимации", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 

 
В ведомстве добавили, что основной причиной детского травматизма на игровых площадках является отсутствие надлежащего родительского контроля.
 

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