В Уральске ребенок впал в кому после игр на детской площадке

УРАЛЬСК. 25 СЕНТЯБРЯ - 25 сентября 9-летний ребенок, играя на детской площадке в одном из дворов по улице Громовой, упал и запутался в проволоке от снарядов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Он был доставлен в больницу с предварительным диагнозом "удушье", сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Ребенок находится в Городской многопрофильной больнице. Состояние крайне тяжелое. В коме. Находится в отделении реанимации", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО,

В ведомстве добавили, что основной причиной детского травматизма на игровых площадках является отсутствие надлежащего родительского контроля.

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