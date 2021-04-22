В Усть-Каменогорске продолжает разрушаться новостройка

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 21 АПРЕЛЯ - Жильцы дома с улицы Бауыржана Момышулы, 14, на рассвете были напуганы грохотом: в очередной раз обрушилась обшивка многоэтажки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На видео заснято, что в стене многоэтажки зияет дыра, сообщает YK-news.kz.
В половине четвертого произошло обрушение обшивки наружной стены. Каменная вата раскрошилась и выдавила сайдинг", - рассказал автор видео.
В конце декабря жители дома уже жаловались на регулярное, по их версии, разрушение облицовки дома.
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