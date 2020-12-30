В Усть-Каменогорске рушится новостройка

Усть-Каменогорск. 29 декабря. Kazakhstan Today - Жители улицы Бауыржана Момышулы, 14 жалуются на регулярное, по их версии, разрушение облицовки дома, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает YK-news.kz , с дома регулярно отваливается сайдинг.

По словам владелицы квартиры в новостройке Асель Жумагалиевой, недостатки дома жильцы заметили только после заселения. Тревогу начали бить еще полгода назад, но их жалобы новоселов остались без внимания.

Заказчиком по строительству дома на улице Бауыржана Момышулы, 14 является АО "Байтерек девелопмент". Подрядчик - ТОО "Курчум курылыс". Дом введен в эксплуатацию в ноябре 2019 года. В данное время АО "Байтерек девелопмент" расформирован, ответственность передана правопреемнику - АО "Казахстанская ипотечная компания" (АО "КИК"). Дефекты наружной обшивки, сайдинга, переданы представителю АО "КИК" в Усть-Каменогорске. Представители АО "КИК" выехали на место для определения объемов работ по устранению дефектов. Сроки устранения будут установлены по факту", - прокомментировали ситуацию в отделе строительства Усть-Каменогорска.

Напомним, 28 декабря в Усть-Каменогорске из-за мороза треснул мост.

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