В Усть-Каменогорске ученики распылили перцовый баллончик в школьной раздевалке

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 9 АПРЕЛЯ - 8 апреля в полицию поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи о том, что учащийся КГУ "Средняя школа № 5" 2006 года рождения распылил перцовый баллончик в раздевалке во время занятий по физкультуре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Полицейские установили, что содержимое перцового баллончика распылил один из одноклассников школьника. По словам ребенка, он всегда носит с собой перцовый баллончик, так как живет в отдаленном районе города. На уроке физкультуры, когда школьник находился в раздевалке, он решил переложить перцовый баллончик из кармана в портфель. Это заметили одноклассники и попросили показать. Один из детей случайно нажал на кнопку баллончика, сообщает Noks.kz.
В отношении законных представителей школьника, который принес перцовый баллончик, составлен протокол об административном правонарушении по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.
Пострадавших нет, все были отпущены домой.