В Восточном Казахстане расследуют гибель трехлетней девочки

Усть-Каменогорск. 11 декабря. Kazakhstan Today - В Восточном Казахстане при странных обстоятельствах умерла трехлетняя девочка, передает Kazakhstan Today.

По данным полиции, инцидент произошел 28 ноября. По предварительной версии, трехлетняя девочка играла дома и в процессе игры ударилась головой. Ночью мама обнаружила, что ребенок не дышит. Родительница вызвала скорую помощь, однако реанимационные мероприятия не помогли, пишет YK-news.kz

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили у погибшей гематому в области левого виска. Других телесных повреждений не зафиксировано", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции региона.

Проводится досудебное расследование по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей" УК РК.

В полиции отметили, что маму девочки в детском саду, который посещала ее дочь, характеризуют с положительной стороны. Следов побоев и синяков у малышки сотрудники детсада не находили.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства