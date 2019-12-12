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В Восточном Казахстане расследуют гибель трехлетней девочки

11.12.2019, 11:46 13069
В Восточном Казахстане расследуют гибель трехлетней девочки
Усть-Каменогорск. 11 декабря. Kazakhstan Today - В Восточном Казахстане при странных обстоятельствах умерла трехлетняя девочка, передает Kazakhstan Today.
 
По данным полиции, инцидент произошел 28 ноября. По предварительной версии, трехлетняя девочка играла дома и в процессе игры ударилась головой. Ночью мама обнаружила, что ребенок не дышит. Родительница вызвала скорую помощь, однако реанимационные мероприятия не помогли, пишет YK-news.kz.
 

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили у погибшей гематому в области левого виска. Других телесных повреждений не зафиксировано", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции региона.

 
Проводится досудебное расследование по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей" УК РК.
 
В полиции отметили, что маму девочки в детском саду, который посещала ее дочь, характеризуют с положительной стороны. Следов побоев и синяков у малышки сотрудники детсада не находили.
 
Напомним, в Нур-Султане трехлетняя девочка из неблагополучной семьи умерла от травм.
 

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