В Восточном Казахстане расследуют гибель трехлетней девочки

По данным полиции, инцидент произошел 28 ноября. По предварительной версии, трехлетняя девочка играла дома и в процессе игры ударилась головой. Ночью мама обнаружила, что ребенок не дышит. Родительница вызвала скорую помощь, однако реанимационные мероприятия не помогли, пишет YK-news.kz.
Прибывшие сотрудники полиции обнаружили у погибшей гематому в области левого виска. Других телесных повреждений не зафиксировано", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции региона.
Проводится досудебное расследование по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей" УК РК.
В полиции отметили, что маму девочки в детском саду, который посещала ее дочь, характеризуют с положительной стороны. Следов побоев и синяков у малышки сотрудники детсада не находили.
Напомним, в Нур-Султане трехлетняя девочка из неблагополучной семьи умерла от травм.
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