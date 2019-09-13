В Нур-Султане трехлетняя девочка из неблагополучной семьи умерла от травм

Нур-Султан. 12 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане проводят расследование обстоятельств гибели трехлетней девочки из неблагополучной семьи, передает Kazakhstan Today.

По словам первого заместителя министра внутренних дел РК Марата Кожаева, 8 июня этого года в больницу города Нур-Султана была доставлена трехлетняя девочка с различными травмами, которая впоследствии скончалась.

Установлено, что ребенок проживал в неблагополучной семье. Мать состоит на учете в полиции как осужденная к ограничению свободы. Отчим также был ранее судим. Ведется досудебное расследование по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть", - сказал Кожаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства