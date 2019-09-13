77% преступлений против половой неприкосновенности детей совершают люди из близкого окружения - МВД

Фото: ortcom.kz

Нур-Султан. 12 сентября. Kazakhstan Today - 77% преступлений против половой неприкосновенности казахстанских детей совершают люди из их близкого окружения, сообщил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает Kazakhstan Today.

По его словам, в настоящее время зарегистрировано 589 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Каждое второе такое преступление совершается в квартирах, домах, общежитиях, и 77% (358) преступлений совершены лицами из близкого окружения потерпевших: отцы, отчимы, сожители матери, родственники, соседи и знакомые.

Вице-министр подчеркнул, что правоохранительными органами усилена работа по предотвращению преступлений против несовершеннолетних, особенно их половой неприкосновенности.

Он также привел статистику по подростковой преступности.

За последние 6 лет наблюдается снижение подростковой преступности в среднем на 6%: в 2013 году несовершеннолетними совершенно 4275 преступлений; в 2018 году - 2939 преступлений; за 8 месяцев 2019 года снижение правонарушений составило 9%", - отметил Кожаев.

В частности, отмечается снижение числа убийств, совершенных несовершеннолетними, на 62%, причинений тяжкого вреда здоровью на 17%, разбоев на 41%, краж на 8%, вымогательств на 31% и хулиганств на 5%. При этом более 63% преступлений, совершенных несовершеннолетними, приходится на учащихся школ.

Для профилактики правонарушений продолжается закрепление за организациями образования более 2 тыс. школьных инспекторов полиции, которые проводят праворазъяснительную работу с учащимися и их родителями, изучают моральный климат и принимают меры по локализации конфликтов среди несовершеннолетних.

Школьные инспекторы ежегодно выявляют более 1,5 тыс. подростков, уклонившихся от учебы, родители которых не обеспечивают им должное воспитание и обучение.

Для обеспечения безопасности детей в учебных заведениях МВД совместно с МОН утверждены Стандарты и требования к системам видеонаблюдения в организациях среднего и дошкольного образования, в соответствии с которыми до сентября 2020 года во всех школах и детских садах будут установлены камеры видеонаблюдения.

Что касается несчастных случаев, по информации МВД РК, в текущем году в республике погибло 286 детей, из них 16 при пожарах, 124 при купании на водоёмах, 146 в результате дорожно-транспортных происшествий. Количество ДТП с участием детей составило более 2,5 тыс. фактов. В них погибло 146 и травмировано 2 640 детей.

Кроме этого, правоохранительными органами принимаются меры к выявлению в сети Интернет противоправных ресурсов, в том числе посягающих на нравственное, физическое развитие и психику детей. Посредством подложных аккаунтов от имени несовершеннолетних проводится выявление незаконного контента и предпосылок для совершения преступлений в отношении детей, пишет ortcom.kz

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства