Усть-Каменогорск. 12 июля. Kazakhstan Today - В Восточном Казахстане сгорел рейсовый автобус, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС области, возгорание рейсового автобуса маршрутом Семей - Алаколь произошло сегодня ранним утром на участке трассы Таскескен - Бахты.

"В пути следования в моторном отсеке пассажирского автобуса марки "Lifan" горели детали, после чего возгорание перекинулось на покрышки колес и внутреннюю обшивку салона. В салоне автобуса находилось 12 пассажиров. Никто не пострадал. Люди продолжили движение на попутном транспорте", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

На месте пожара работали работники пожарной части №17. В 06.30 огонь был полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. Над причиной пожара отрабатывается версия – неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

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