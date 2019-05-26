В Восточном Казахстане в ДТП погиб председатель районного суда

Усть-Каменогорск. 25 мая. Kazakhstan Today - В дорожно-транспортном происшествии, во время которого опрокинулся служебный автомобиль, погиб председатель Катон-Карагайского районного суда №2, передает Kazakhstan Today.
23 мая около полудня на трассе в Катон-Карагайском районе обнаружен опрокинутый автомобиль. Оказалось, что машина служебная, находится на балансе администратора судов ВКО, сообщает YK-news.kz.
За рулем находился председатель районного суда №2 Фархат Айнеков, сообщили в пресс-службе областного суда.
Водитель погиб на месте.
У Фархата Айнекова остались жена и четверо малолетних детей.
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