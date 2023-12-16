В Жамбылской области из-за непогоды объявлен режим ЧС
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Тараз. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области из-за непогоды объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба акимата региона.
Объявлен ЧС природного характера местного масштаба. Закрыты автодороги республиканского значения. В связи с резким ухудшением погодных условий поэтапно с 12 декабря перекрыты автодороги республиканского значения по коридору Западная Европа - Западный Китай, по маршруту Тараз - Алматы и областного значения", - проинформировали в пресс-службе.
Также в результате сильного ветра и мокрого снега в Шуском районе оборваны линии электропередачи и повалены опорные столбы.
По причине ЧС на участке Шу - Отар простаивают 11 пассажирских поездов, где в среднем по 500-700 человек в каждом. В ожидании отправления 12 грузовых поездов. Без электроэнергии остались 8882 абонента в 32 населенных пунктах 4 районов области", - добавили в акимате.
Дополнено 15.12.2023, 10.45
В Жамбылской области спасатели вызволили пять тысяч человек из снежного плена, сообщает пресс-служба акимата региона.
Отмечается, что спасательные работы продолжаются. Кроме того, организована линия экстренной помощи областного управления МЧС.
В настоящее время в Кордайском и Шуском районах организовано дополнительно 9 пунктов обогрева на 825 мест. Задействовано 171 человек и 76 единиц техники. На блокпостах выставлены наряды полиции. Для восстановления линий электропередачи ТОО "Жамбылские электрические сети" мобилизовано 23 аварийно-спасательных отряда и 27 единиц специальной техники. Аварии на газопроводах не зарегистрированы, действуют в штатном режиме", - проинформировали в пресс-службе.
Также на участке Шу - Отар простаивало 11 пассажирских поездов. В настоящее время, по информации транспортной прокуратуры Шуского района, пассажирские поезда начали движение.
Дополнено, 15.12.2023, 11.53
В Жамбылскую область для помощи застрявшим в снежном плену казахстанским гражданам направлены спасатели из Кыргызстана, сообщает пресс-служба МЧС соседней республики.
В целях оказания содействия в вывозе застрявших в пробке граждан Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, 39 спасателей, 5 единиц тяжелой техники, 1 пикап Nissan, 2 снегохода и необходимое снаряжение выехали в 03.05 на пограничный пост Ак жол и в 08.15 прибыли на территорию Казахстана", - говорится в сообщении.
Также на местах организован беспересадочный круговой маршрут для добровольцев (волонтеров) на 5 автомобилях, проводится эвакуация граждан в безопасное место.
Напомним, неделя стартовала морозной погодой, которая в предстоящие дни все еще сохранится в большинстве областей Казахстана. Как пояснили в РГП "Казгидромет", это связано с влиянием Арктического антициклона.
Только в Алматинской области за сутки выпало более среднемесячной нормы осадков. В Алматы по состоянию на 9.00 выпало 13-15 сантиметров снега. Водителям рекомендовали отложить поездки на автомобилях. Алматинских школьников перевели на дистанционное обучение из-за морозов.
Кроме того, из-за понижения температуры, гололеда и метели закрыто движение для всех видов транспорта на 9 участках автодорог республиканского значения и 15 областного значения в 5 регионах, а также введено ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта на дизельном топливе в 5 региона.