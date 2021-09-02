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В Жамбылской области коммунальщик насмерть отравился ядовитыми газами в колодце

01.09.2021 4861
ТАРАЗ. 1 СЕНТЯБРЯ - В селе Аса Жамбылской области работник коммунальной службы погиб в канализационном колодце, отравившись ядовитыми газами. Еще двое его напарников находятся в больнице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Трагедия произошла в селе Аса, что в 28 километрах от Тараза. Трое рабочих отправились чистить канализационный колодец. Один из коммунальщиков спустился на глубину 4 метра без защитного оборудования. Когда Калдыбек Базиев начал терять сознание, коллеги бросились его спасать и сами едва не задохнулись, сообщает телеканал Almaty.tv.
 

Работники не должны были спускаться в колодец. Воду должны были откачать с помощью специальной техники ассенизатора. Возможно, рабочие решили быстро справиться с задачей, поэтому спустились сами", - сообщил исполняющий обязанности руководителя КГП "АСА-СУ" Мамадияр Аргынбай. 

 
56-летний коммунальщик, спустившийся в люк первым, погиб на месте. Предварительно, причиной смерти стало отравление клоачными газами. Двое его коллег были экстренно доставлены в больницу.
 
У погибшего остались жена и трое детей. В предприятии пообещали, что окажут всестороннюю помощь семье умершего.

 

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