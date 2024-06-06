В Жамбылской области локализовали пожар на территории лесничества Дополнено
Угрозы населенным пунктам нет
Фото: gov.kz
Тараз. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области локализовали пожар на территории Сарыкобинского лесничества, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
Утром 5 июня пожар локализован на общей площади 1800 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", - проинформировали в ведомстве.
По данным ДЧС, в тушении пожара было задействовано 167 человек, 39 единиц техники лесного хозяйства и вертолет РГКП "Казавиалесоохрана".
Продолжается опашка периметра очага пожара техникой, производится дотушивание локальных очагов и дымточек с использованием шанцевого инструмента и ранцевых опрыскивателей. Тушение пожара будет проводиться до полной его ликвидации. Произведен облет патрульным вертолетом РГКП "Казавиалесоохрана", - добавили в департаменте.
Дополнено 05.06.2024, 17.30
В Жамбылской области ликвидировали пожар на территории Сарыкобинского лесничества, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
В 15.08 ликвидирован пожар сухой травы и кустарников на территории Сарыкобинского лесничества КГУ "Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира" на площади 1800 гектаров", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что в тушении пожара было задействовано 314 человек, 72 единицы техники и вертолет.
Напомним, в Казахстане лишь 2% лесфонда оснащены системами раннего обнаружения пожаров.
В июне прошлого года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались, что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.
12 июня было объявлено днем общенационального траура. Глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании.