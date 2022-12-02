В Жамбылской области нашли останки пожарного, пропавшего при взрывах боеприпасов в 2021 году

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Тараз. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области найдены и идентифицированы останки командира пожарного расчета войсковой части 28349 младшего сержанта Бауыржана Даутбаева, который пропал во время пожара и взрывов на складах боеприпасов в Байзакском районе, сообщает Министерство обороны Республики Казахстан.
Поиски пожарного велись с 26 августа 2021 года.
Останки обнаружены в ходе поисковых работ военнослужащими воинской части. Молекулярно-генетическая экспертиза показала их принадлежность Бауыржану Даутбаеву", - сообщили в Миноброны.
В министерстве отметили, что семье погибшего будут выплачены расходы на погребение, единовременная компенсация в размере пятилетнего денежного содержания по занимаемой должности.
Напомним, 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где были складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов.