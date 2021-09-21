В Жамбылской области пожар в горной местности тушат с помощью вертолета

ТАРАЗ. 20 СЕНТЯБРЯ - В Жамбылской области продолжаются работы по ликвидации возгорания в горной местности района имени Турара Рыскулова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации ДЧС Жамбылской области, 16 сентября 2021 года в службу 101 Центра оперативного управления силами и средствами департамента по ЧС Жамбылской области поступило сообщение о возгорании сухостоя у подножия горы на участке Есдаулет близ села Кокдонен района имени Турара Рыскулова. Возгорание локализовано 20 сентября 2021 года, в 12.00. В настоящее время информация о пострадавших не поступала. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем.

Всего в ликвидации задействовано 277 человек и 42 единицы техники. Для тушения возгорания привлечен вертолет "Казавиаспас" МИ-8.

По результатам облета предварительная площадь пожара составляет 650 гектаров. Вертолетом МИ-8 АО "Казавиаспас" производятся вылеты по доставке личного состава на возвышенности (высота от 2700 метров до 3000 метров над уровнем моря). Также на очаги пожара производятся сбросы воды. С наступлением темного времени суток, по завершении работ, с места ликвидации люди спускаются, затем с наступлением светлого времени работы возобновляются. Ликвидация продолжается", - проинформировали в ДЧС.





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