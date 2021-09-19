АЛМАТЫ. 18 СЕНТЯБРЯ - В Алматы горел сухостой на склоне горы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

18 сентября, в 11.11, сводный отряд ДЧС Алматы выехал на сообщение о загорании склона горы по адресу: Бостандыкский район, микрорайон Ерменсай, улица Арайлым, около дома 2/12. По прибытии первый пожарный расчет передал, что открытым пламенем горел сухостой на общей площади 1,5 гектара, из–за ветра огонь быстро распространялся и угрожал перейти на жилой трехэтажный дом, от высокого теплового воздействия уже начали накаляться окна", - сообщили в ДЧС Алматы.

Силы и средства ДЧС работали по повышенному рангу вызова в количестве 57 человек личного состава и 14 единиц техники.

Принятыми мерами снята угроза перехода огня на частный жилой сектор, загорание ликвидировано в 12.34. Жертв и пострадавших нет.









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