Фото: ДЧС Жамбылской области

ТАРАЗ. 16 АВГУСТА - В Жамбылской области восстановлено движение поездов на перегоне Аспара - Шу, приостановленное из-за размыва железнодорожного моста, сообщили в пресс-службе АО "КТЖ", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По одному пути движение поездов было открыто в 02.15. Первым пропустили контейнерный поезд, затем пассажирский поезд № 712 "Тальго" сообщением Шымкент - Нурсултан. Встречное движение открыто в 08.20", - проинформировали в КТЖ.

В восстановительно-ремонтных работах были задействованы специальная железнодорожная и автотракторная техника, 75 работников железнодорожного транспорта.

Для получения более подробной информации пассажирам необходимо обращаться в справочные бюро железнодорожных вокзалов или на единую справочную службу 105.

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