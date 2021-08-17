Фото: ДЧС Жамбылской области
ТАРАЗ. 16 АВГУСТА - В Жамбылской области восстановлено движение поездов на перегоне Аспара - Шу, приостановленное из-за размыва железнодорожного моста, сообщили в пресс-службе АО "КТЖ", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Восстановительные работы на перегоне Аспара - Шу Жамбылской области завершены. Напомним, что на данном участке из-за проливных дождей со снегом в горах Меркенского района были размыты местная автодорога и основание железнодорожного моста.
По одному пути движение поездов было открыто в 02.15. Первым пропустили контейнерный поезд, затем пассажирский поезд № 712 "Тальго" сообщением Шымкент - Нурсултан. Встречное движение открыто в 08.20", - проинформировали в КТЖ.
В восстановительно-ремонтных работах были задействованы специальная железнодорожная и автотракторная техника, 75 работников железнодорожного транспорта.
Для получения более подробной информации пассажирам необходимо обращаться в справочные бюро железнодорожных вокзалов или на единую справочную службу 105.
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