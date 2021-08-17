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Обильные дожди размыли автодорогу и железнодорожный мост в Жамбылской области

16.08.2021 6832
Обильные дожди размыли автодорогу и железнодорожный мост в Жамбылской области
Фото: Pixabay
ТАРАЗ. 16 АВГУСТА - Обильные дожди со снегом в горах Меркенского района Жамбылской области привели к размыву местной автодороги и основания железнодорожного моста на перегоне Аспара - Шу, сообщили в пресс-службе АО "КТЖ", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Искусственные сооружения по пропуску воды работали в полном режиме, однако большой объем и напор воды подмыли основания железнодорожного моста. Сейчас движение грузовых и пассажирских поездов приостановлено", - сообщили в КТЖ. 

 

15 августа, в 19.10, в дежурную службу ДЧС поступила информация о том, что в Шуском районе, в двух километрах от села Аспара, из-за выпадения обильных осадков сформировался поток воды в водопропускном сооружении под железнодорожным мостом и автодорогой. В результате произошел размыв автодороги республиканского значения Мерке - Шу - Бурылбайтал на 68-м километре шириной около 3 метра, а также частично размыто основание железнодорожного моста сообщением Аспара - Шу, 3717-й километр, пикет №2 (две линии железной дороги перекрыты)", - проинформировали в областном департаменте по ЧС.

 
Со вчерашнего дня проводились восстановительные работы. Для ликвидации последствий была задействована специальная железнодорожная и автотракторная техника, 75 работников железнодорожного транспорта. К месту происшествия подвезены необходимые материалы (шпалы, рельсы, щебень, бутовый камень). Работы планировалось завершить к утру 16 августа.
 
В связи с этим ожидается задержка пассажирских поездов:
 
- №712 сообщением Шымкент-Нур-Султан / Нурлы жол;
 
- №78 сообщением Мангистау - Алматы-2;
 
- №42 сообщением Атырау - Алматы-2;
 
- №23 сообщением Алматы-1 - Актобе;
 
- №29 сообщением Алматы -2 - Атырау;
 
- №33 сообщением "Алматы-2 - Актобе";
 
Для получения более подробной информации пассажирам необходимо обращаться в справочные бюро железнодорожных вокзалов или на единую справочную службу 105. 
 

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