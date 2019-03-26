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Жанаозен. 25 марта. Kazakhstan Today - В Жанаозене столкнулись три автомобиля, передает Kazakhstan Today.





Авария произошла вчера, 24 марта, в Жанаозене, возле мечети "Абіш Кожа". В результате столкновения трех автомобилей пострадал мужчина 1996 года рождения. Он получил многочисленные травмы, сообщает Lada.kz со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области.

Мужчина был доставлен в Жанаозенскую центральную городскую больницу попутным транспортом в 18.20. У него диагностировали ушиб головного мозга и грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму, субарахноидальное кровоизлияние (кровоизлияние в головном мозге), перелом левой ключицы и ушибленно-рваные раны обеих кистей.





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