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В Жанаозене столкнулись три автомобиля

25.03.2019, 16:18 4645
В Жанаозене столкнулись три автомобиля
Фото: www.lada.kz
Жанаозен. 25 марта. Kazakhstan Today - В Жанаозене столкнулись три автомобиля, передает Kazakhstan Today.

Авария произошла вчера, 24 марта, в Жанаозене, возле мечети "Абіш Кожа". В результате столкновения трех автомобилей пострадал мужчина 1996 года рождения. Он получил многочисленные травмы, сообщает Lada.kz со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области.
 
Мужчина был доставлен в Жанаозенскую центральную городскую больницу попутным транспортом в 18.20. У него диагностировали ушиб головного мозга и грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму, субарахноидальное кровоизлияние (кровоизлияние в головном мозге), перелом левой ключицы и ушибленно-рваные раны обеих кистей. 

 

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