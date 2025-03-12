11.03.2025, 08:32 37401
В Жетысуской области ночью ощущались подземные толчки
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Жаркент. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи 11 марта в 01.26 зарегистрировали землетрясение на границе Казахстана и Китая. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
По данным министерства, землетрясение ощущалось в городе Жаркенте области Жетысу силой 2 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - уточнили в МЧС.
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12.03.2025, 12:41 9571
Взрыв на шахте в Хромтау: один из пострадавших сотрудников скончался
Фото: Depositphotos
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Актобе. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Один из пострадавших в результате взрыва на шахте "Болашак" в Хромтау сотрудников скончался, сообщает пресс-служба компании "Казхром".
Казхром" обеспечит поддержку семье сотрудника, скончавшегося в больнице после несчастного случая на шахте Болашак. Сотрудник находился в реанимации, врачи боролись за его жизнь несколько дней. Были привлечены все необходимые специалисты. Несмотря на все усилия, сотрудник 7 марта 2025 года скончался", - проинформировали в компании.
Подчеркивается, что для социальной и материальной поддержки, включая компенсацию морального ущерба, родственники погибшего получат выплату в размере 10-летнего среднего заработка работника, а также денежную помощь на организацию похоронных мероприятий.
Дополнительно компания возьмет на себя оплату обучения детей и при необходимости обеспечит трудоустройство одного из членов семьи. Также семья будет получать выплаты в соответствии с законом РК об обязательном страховании работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей. Компания приносит семье погибшего глубокие соболезнования", - добавили в "Казхроме".
Напомним, в конце февраля в результате кратковременного воспламенения воздушной среды в добычном блоке шахты "Болашақ" Донского горно-обогатительного комбината ожоги разной степени тяжести получили четверо сотрудников.
12.03.2025, 08:29 15471
В Туркестанской области ощущались подземные толчки
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи 12 марта 2025 года в 06.15 зарегистрировали землетрясение, очаг которого располагался на территории Республики Узбекистан в 16 км от села Абай Келесского района Туркестанской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Землетрясение ощущалось в селе Абай Келесского района силой 3 балла, в Сарыагаше Сарыагашского района - 3 балла.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Напомним, вчера ночью в Жетысуской области ощущались подземные толчки.
10.03.2025, 16:44 63121
Утечка газа на Тенгизском месторождении: два сотрудника получили отравление сероводородом
Фото: Depositphotos
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Атырау. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Два сотрудника Тенгизского месторождения получили отравление сероводородом и попали в больницу, сообщает Нефтегазовый совет Казахстана.
Инцидент произошел 8 марта на 5-й нитке газопровода.
Из-за утечки газа с содержанием сероводорода из фланцевого соединения сепаратора отравление получили 2 сотрудника подрядной компании ТШО, которые были доставлены в клинику для обследования, а затем транспортированы в больницу в Атырау.
В связи с угрозой безопасности персонал был эвакуирован", - сообщает источник.
После устранения утечки и проверки состояния оборудования персонал вернулся на рабочие места. Начат обратный пуск установки.
Также стало известно о трех пострадавших при аварии на месторождении "Западная Прорва".
Вчера вечером с места аварии в клинику ТШО привезли трех работников, двое из которых получили различные травмы и после получения медицинской помощи были транспортированы в ЦРБ г. Кульсары", - говорится в информации.
По информации сопровождающих, прибывших вместе с работниками, травмы были получены во время выполнения ремонтных работ на территории скважины № 437 месторождения "Западная Прорва". Предположительно, их откинуло взрывной волной.
Напомним, 7 марта на скважине в Атырауской области произошел пожар из-за выброса газа. Возгорание долго не удавалось потушить, высота факела составляла 20 метров.
10.03.2025, 14:15 67936
Лыжники спровоцировали сход лавины на Шымбулаке Дополнено
Фото: freepik.com
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Алматы. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Лыжники подрезали склон горы и спровоцировали сход снежной лавины на горнолыжном курорте "Шымбулак" в Алматы, сообщили в ДЧС города.
По данным ГУ "Казселезащита", 10 марта в лавиносбросах №№ 26В, 26Г произошел сход снежной лавины.
В ДЧС рассказали, что во время внетрассового катания три лыжника подрезали склон и тем самым спровоцировали сход лавины объемом около 3500 кубометров.
Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
В ведомстве напомнили, что 7 марта ДЧС оповещал граждан, заинтересованные органы и горнолыжный курорт "Шымбулак" посредством СМС-рассылки о лавинной опасности в горах.
Дополнено 10.03.2025, 15.40
Очевидцы опубликовали видео сошедшей на Шымбулаке лавины. На кадрах видно, что стоявшим поблизости людям и лыжникам, которые катались внизу, едва удалось спастись.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе горнолыжного курорта.
10 марта в 09.58 на горе Школьник, в районе канатной дороги Комби-2, произошел сход лавины. С учетом обильных осадков, выпавших 7 и 9 марта, лавинная служба курорта провела профилактические спуски лавин, осуществив пять направленных взрывов с использованием противолавинной установки "Аваланчер". В общей сложности было спущено порядка 7 тысяч кубометров снега на участках Конус, Школьник и Сухой Лог. 10 марта в 09.17 служба лавинной безопасности завершила тестирование устойчивости снежного покрова, после чего было подтверждено открытие канатной дороги Комби-2. Все участки внетрассового катания были ограждены сетками, а также оборудованы предупреждающими и запрещающими знаками: "Лавиноопасно", "Закрыто", "Проезд закрыт", - рассказали в пресс-службе.
Однако в 10.02 на пульт центра оперативного управления курорта поступило сообщение о сходе лавины с верхней экспозиции горы Школьник. Служба спасения незамедлительно прибыла на место и провела обследование лавинного участка.
Пострадавших и жертв не обнаружено.
Установлено, что три лыжника самовольно нарушили запрещающие знаки и ограждения, пересекли сетки и выехали на опасный участок, спровоцировав лавину. В настоящее время служба безопасности курорта ведет работу по их установлению и поиску. В настоящий момент все службы курорта находятся в состоянии повышенной готовности для мониторинга ситуации и обеспечения безопасности гостей. Трассы Комби-2 и Левый Талгар закрыты, канатная дорога Комби-2 работает только для пеших гостей", - сообщили в пресс-службе.
В ней еще раз призвали всех гостей строго соблюдать установленные знаки безопасности и ограждения.
Дополнено 10.03.2025, 17.35
Еще одна снежная лавина сошла сегодня днем на горнолыжном курорте СОК "Акбулак".
10 марта 2025 года в 15.50 на территории горнолыжного курорта СОК "Акбулак" на высоте 2664 м зафиксирован самопроизвольный сход снежной лавины объемом 300 кубометров. Лавина сошла в лог. Жертв, пострадавших и разрушений нет", - сообщили в ДЧС Алматинской области.
На место происшествия выезжали 5 специалистов и 3 единицы техники от ГУ "Казселезащита", ДЧС Алматинской области и администрации курорта.
Ситуация находится под контролем.
10.03.2025, 13:15 69961
При ликвидации аварии на месторождении "Западная Прорва" пострадали два работника
Один пострадавший отпущен на амбулаторное лечение, второй находится в травматологическом отделении
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Атырау. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Два работника пострадали при ликвидации последствий аварии на скважине № 437 месторождения "Западная Прорва" в Атырауской области, сообщили в областном управлении здравоохранения.
Выяснилось, что после завершения ликвидационных работ на скважине № 437 месторождения "Западная Прорва" НГ ДУ "Жылыоймунайгаз" АО "Эмбамунайгаз" при проведении гидравлических испытаний произошла разгерметизация линии глушения.
В результате один из работников получил ушиб грудной клетки, без повреждения внутренних органов. В данное время он находится под наблюдением в ЦРБ Кульсары. Угрозы для жизни нет. Второй работник после осмотра врача был отпущен домой", - сообщили в АО "Эмбамунайгаз" Нефтегазовому совету Казахстана.
В управлении здравоохранения Атырауской области журналисту Kazakhstan Today рассказали, что медосмотр пострадавших не выявил отравления и ожогов.
Одному больному оказана необходимая помощь, он направлен на амбулаторное наблюдение по месту жительства. Второй пациент был госпитализирован на стационарное лечение в травматологическое отделение в связи с состоянием", - прокомментировали в ведомстве.
Напомним, выброс газа с последующим возгоранием произошел на скважине № 437 месторождения "Западная Прорва" в Атырауской области 6 марта.
10.03.2025, 09:45 76706
Крупный пожар произошел в трехэтажном здании в районе Байконыр в Астане
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Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня утром в Астане произошел пожар в трехэтажном здании в районе Байконыр. Пожарные работали по повышенному рангу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
По уточненным данным, произошло горение стеллажей и потолка на 3-м этаже, также огонь перекинулся на лестничный марш 2-го этажа трехэтажного здания", - проинформировали в МЧС.
Пожар полностью ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет.
В ликвидации были задействованы 19 единиц техники и 90 человек личного состава.
09.03.2025, 20:25 98971
Магнитная буря обрушилась на Землю
Стабилизация обстановки ожидается завтра в середине дня
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Москва. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за корональной дыры на Солнце магнитная буря обрушилась на Землю, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Наблюдается заметное ухудшение геомагнитной обстановки. Как уже было несколько раз за последние 2 месяца, причиной является корональная дыра на Солнце. На звезде присутствуют сейчас 3 дыры, которые находятся на стадии разрушения, но пока сохраняют возможность влияния на Землю. В настоящий момент на Землю влияет меньшая из трех дыр, поэтому воздействие ожидается краткосрочным", - проинформировали в лаборатории.
Подчеркивается, что стабилизация обстановки ожидается завтра в середине дня.
Напомним, в феврале на Солнце произошла самая мощная в 2025 году вспышка.
09.03.2025, 15:40 98276
В одном из поселков Кызылординской области подтопило улицы
Подтопление частных жилых домов удалось предотвратить
Фото: МЧС РК
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Кызылорда. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области в результате интенсивного таяния снега подтопило улицы, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
Произошло подтопление улиц Касымова и Мамбет би. На территорию жилых домов вода не зашла, пострадавших нет. На место оперативно прибыли силы и средства ДЧС, местных исполнительных органов и полиции. Всего в ликвидации последствий было задействовано более 150 человек и 14 единиц техники, в том числе мотопомпы", - проинформировали в пресс-службе.
В ДЧС подчеркнули что, подтопление частных жилых домов удалось предотвратить.
На данный момент работы по откачке и отводу талых вод полностью завершены, ситуация стабильная", - заверили в департаменте.
Напомним, в 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
В Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское" и плотину Магаджановского водохранилища. Из-за прорыва дамбы плотины "Щербаковское" прокуратура региона завела уголовное дело. Также в Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища. Тогда под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. По факту прорыва плотины было зарегистрировано уголовное дело. Кроме того, АФМ начало досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.
Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода.Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.
Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, в пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий, а большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ. Позже стало известно, что в Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков.
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